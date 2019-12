Cosa fare in Molise, i principali eventi di venerdì 20 dicembre 2019: inaugurazione di Human a Palazzo Gil, seminario sul clima a Termoli

CAMPOBASSO – Venerdì 20 dicembre con nuovi eventi in Molise, andiamo a vedere i principali partendo da Campobasso che propone al Circolo Auser Corso Bucci 11 la proiezione e commento a cura di Paolo Matrella “Campobasso ‘800 e ‘900 nella produzione fotografica dello studio Trombetta” (17). Prosegue fino al 6 gennaio al Museo dei Misteri la mostra Presepi & Tradizioni dalle 16.30 alle 19.30. In Piazza Vittorio Emanuele II invece si potrà utilizzare la pista di pattinaggio sul ghiaccio dalle ore 11. Alla BiblioMediaTeca laboratorio “I pani d’oro della vecchina” (per bambini tra i 9 e 10 anni) (16:30).

Dalle ore 15:30, laboratori di fumetto con i fumettisti “Bonelli”, Antonio Sarchione e Riccardo Latina; dalle 18:00, sezione di sketching con personalizzazione delle etichette della Birra di Natale di “Hops Up!” con i maestri fumettisti in collaborazione con il collettivo “NOIRexist-fumetto molisano”; alle ore 20:30 “A Christmas Carol” di C.Dickens, con le illustrazioni accompagnate dalla calda ed emozionante voce dell’attore e doppiatore Luca Violini, coi nostri attori Aldo Gioia e Francesco Vitale, la musica dal vivo con Luigi Bove al piano, Serena Minicucci voce solista e il coro degli amici di CuoreNonMente. Alle 18 inaugurazione della mostra di Francino Ciaccio “Human” a Palazzo Gil. Sarà aperta fino al 22 dicembre 10-13 e 17-20.

Alle 19.30 Chiesa San Pietro Apostolo Ensemble di Ottoni del Conservatorio “Lorenzo Perosi” per Chiese in musica mentre alla Chiesa di San Bartolomeo spettacolo teatrale e musicale “A Christmas Carol” a cura dell’Associazione Cuore Non Mente. The Spirit Of Christmas allo Zeppelin Pub 1 mentre l’Hops Up festeggia i suoi 4 anni di attività e lancia una nuova birra Invaders. Dalle 21 live music al Cotton Club mentre al Bar Dieffe Christmas Time. Serata di degustazioni alla Fondazione Italiana Sommelier Molise con Contini, la Vernaccia di Oristano (20).

Ad Agnone presso Palazzo S. Francesco si svolgerà la mostra del costume femminile Agnonese inoltre ci sarà dalle 17 l’Open Day della Casa Cantoniera Della Musica mentre a Ferrazzano al PeerGynTrip ore 20.30 appuntamento con Loto Link Festival – Lavori in Corso. A Venafro Viaggio tra castelli, cultura e sapori del GAL: alla scoperta di noci, nocciole e mandorle, la frutta delle feste alle 17:00 al Castello Pandone di Venafro. Tanti esperti guideranno in un viaggio alla scoperta della filiera delle noci, nocciole e mandorle, la frutta delle feste. A seguire, show cooking degli chef dell’Associazioni Cuochi Isernia e aperixmas per brindare insieme.

Passiamo a Isernia dove prosegue al mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” allo Spazio Arte Petrecca. Allo Spazio Arte Petrecca inaugura alle 18 la mostra “Franchitti l’Altro”, Personale di arte contemporanea di Roberto Franchitti a cura di Carmen D’Antonino. La stessa sarà aperta fino all’8 gennaio. “Le Donne del Commendatore” con Stefania Ventura in scena al Piccolo Spazio Liberi il Proscenio ore 21.

Al cinema Oddo di Termoli “Star wars, l’ascesa di Skywalker” alle 16 e alle 21. Per l’Aut Aut Festival alle 19 concerto Gospel presso la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione. Il ricercatore dell’Enea, prof. Luca Fiorani, sarà il relatore del seminario dal titolo “Il pianeta che scotta. Capire i cambiamenti climatici: una prospettiva scientifica” in programma venerdì 20 dicembre 2019, alle 18.30, nella sala al piano terra della Curia vescovile in piazza Sant’Antonio a Termoli. In via Firenze alle 19 il venerdì speciale sound Bubu.

IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno mentre a Trivento c’è l’albero ad uncinetto e il mercatino natalizio. Laboratori creativi a Baranello in sala consiliare (18) mentre a Bonefro “Tutti insieme…animatamente” presso la Bibliomediateca Piazza Municipio (16) e al Centro Santa Lucia proiezione filmati dell’AVIS (18).

A Campomarino c’è il Trenino Polar Express mentre in via Kennedy Merry Christmas Day dalle 16.30. L’Auditorium istituto Comprensivo propone Caffé Letterario (18.30). In Piazza della Libertà a Mafalda animazione per bambino con Magico Natale (16) mentre a Palata recita di Natale (10-17). Il Molise d’autunno: il bosco, fauna e flora incontro presso la Sala Museale di Petrella Tifernina (17.30) mentre a Ripalimosani convegno dibattito in sala Consigliare (18) dal titolo Viviamo la Transumanza, Camminiamo i Tratturi, Mobilitiamo i Borghi. A Largo del Tempio a San Giacomo degli Schiavoni dalle 18.30 Arriva Babbo Natale mentre a Vinchiaturo presso il palasport Babbo Natale arriva a scuola (9).

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.