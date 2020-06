Riapertura del Cala Sveva Beach a Termoli, escursioni in canoa sul lago a San Vincenzo, visite guidate e serata a vedere le stelle

REGIONE – Sabato 20 giugno 2020 con nuovi eventi in Molise. A Fornelli “Lenta … mente”: serata sotto le stelle. Prevista la sola visione delle stelle ad occhio nudo con spiegazione di miti e costellazioni. A San Vincenzo spazio all’escursione in canoa sul lago per Molise Avventura alle 15 e a Civitanova del Sannio alle 14 ArcheoTrekking “Civitanova dalla preistoria al Medioevo” per le Giornate Europee dell’Archeologia a cura di Molise da Scoprire.

Al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona. Prosegue la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Al via il corso base di fotografia con il tutor Paolo Cardone a cura del Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier”.

A Termoli riparte Cala Sveva Beach Lounge drink dalle 18 fino alla mezzanotte con drink & food accompagnati dal sound dei dj’s in spiaggia e sotto le stelle. Dj set solo da ascolto con Fabrizio della Corte, Nik di Palma e Alex Torraco. Consigliata la prenotazione al 392.9010600.

La Croce Rossa di Isernia organizza dalle 14.30 “Buon Sangue non mente” per la Giornata mondiale del donatore sangue con punto informativo, trucca bimbi, palloncini CRI, clown, rilevi parametrici vitali.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Il 21 giugno alle ore 10 a Roccamandolfi Itinerario Matese “Tra cascate, ponti e castelli”. Una passeggiata per ammirare le fortezze medioevali di Tommaso Da Celano a Roccamandolfi e Civita di Boiano passando per le splendide cascate di Carpinone, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise. Una giornata all’insegna della natura e della cultura per i borghi del meraviglioso Molise. A Montefalcone nel Sannio escursione con inizio alle 9.30 mentre alle 18 una Fotografia per il Parco Comunale: l’ Associazione Termoli Wild di Ezio Varrassi, con la collaborazione Fotografica di Giuseppe Lomma, regalerá una fotoricordo a tutti coloro che parteciperanno all’ evento presso il Parco Comunale di Termoli. Troviamo anche la passeggiata naturalistica ala cascata del Carpino, l’itinerario Castel Vincenzo tra borgo e lago, il trekking da RNO di Pesche a Santa Lucia a Miranda e alcuni itinerari sul Matese come l’escursione in canoa sul lago.

Il 27 giugno alle 21.30 appuntamento con “Stelle, pianeti e costellazioni: dalla mitologia all’astrofotografia”, alla scoperta della volta celeste tra leggende e tecnica fotografica. A Termoli “Il golf per tutti” una giornata conoscitiva aperta a tutti presso il Golf Club Termoli – c.da Pozzo Pisano, 1 / ore 10:00-13:00 – 16:00-19:00. Al Parco delle Morge invece Mister Molise dalle ore 10.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese