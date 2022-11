A Campobasso “About the future” e Concerto Corale per la Festa di Santa Cecilia; Festa del ringraziamento a Torella del Sannio

REGIONE – Domenica 20 novembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Nella Sala Mostre dell’auditorium Unità d’Italia di Isernia, é visitabile “Un quadro per Michele“, mostra personale di Michele Inno. L’esposizione resterà aperta fino al 26 novembre, dalle ore 18:00 alle 20:00.

Ultimo giorno per visitare, presso il Circolo Sannitico a Campobasso, la mostra personale di Piero Perrino: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

A Venafro, nello spazio espositivo della Palazzina Liberty, é visitabile la mostra fotografica “136 Identità Molise” di Franco Cappellari. La mostra resterà aperta tutti i giorni, fino al 13 novembre 2022, dalle ore 16.30 alle 19.30. Il sabato e la domenica, anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 20 NOVEMBRE

Per le proposte culturali calendarizzate nel cartellone di “Novembre in Città”. alle ore 19.00, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, previsto il Concerto Corale per la Festa di Santa Cecilia, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise in collaborazione con l’Associazione Cori del Molise.

All’Ospedale Gemelli di Campobasso evento formativo ECM per capire meglio il Long Covid, come riconoscerlo e cosa fare se non si è ancora guariti; partecipazione è gratuita

Prosegue fino al 27 novembre 2022 al Palazzo GIL di Campobasso About the future, il festival che indaga il rapporto cross-culturale, la diffusione dei nuovi linguaggi artistici e le convergenze tecnologico-scientifiche derivate dalla cultura contemporanea.

Festa del ringraziamento a Torella del Sannio.

Giornata regionale dello Sport a Campobasso, presso lo Stadio “Ex Romagnoli”.

Alle 15.30 alle 17.30, a Fornelli, il secondo appuntamento con Storie in stalla: lettura di “Il lupo che si emozionava troppo”.

Alle 18, presso l’auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano, va in scena lo spettacolo ‘Tre preti per una besciamella”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 novembre

Alle ore 19, il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli ospita la presentazione del catalogo del LXII Premio Termoli a cura di Laura Cherubini.

25 novembre

Alle ore 10, nella sala convegni della sede di Campobasso del CSV Molise, in contrada Colle delle Api, si terrà l’incontro dal titolo: ‘Piccole cose di valore non quantificabile: connettere le esigenze della giustizia alle esigenze della tutela’

27 novembre

Alle 21 all’Auditorium Italia di Isernia concerto di Uto Ughi.

3 dicembre

Festa dei fuochi rituali ad Agnone.

10 dicembre

Torna nel corso principale di Agnone il rito del fuoco più grande del mondo, la ‘Ndocciata, una scenografica e suggestiva sfilata di enormi fiaccole, le ‘ndocce

11 dicembre

Alle 21 all’Auditorium Italia di Isernia concerto di Povia.