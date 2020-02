I principali eventi in Molise di venerdì 21 febbraio 2020: a Campobasso al via Vivere con cura, live musicali. Omaggio Morricone a Isernia

CAMPOBASSO – Venerdì 21 febbraio con nuovi appuntamenti in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata odierna. A Campobasso il secondo dei nuovi appuntamenti con “Ti racconto un libro”, laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione. Nell’incontro odierno alle ore 16.30 – Scritti di cuore: “Favole a merenda”, in compagnia di Andrea Satta – a cura di Unione Lettori Italiani – Convitto Nazionale “M.Pagano” (destinato ai bambini dai 7 anni in poi). Alla Galleria Gino Marotta – Aratro Unimol prosegue la mostra “Vedere il Paesaggio” omaggio ad Antonio Pettinicchi, uno dei più importanti artisti nati in Molise nel secondo Novecento. Alla Casa del Popolo “Fermenti Liberi – Un esperimento di Cooperativa di Comunità”.

Alla Bibliomediateca comunale dalle ore 18:00 in programma il primo appuntamento di Vivere con cura: la foresta terapia ed il Bagno di Bosco, dai bonsai ai “Patriarchi Verdi”. Per la musica il Cotton Club ospita Mr Oak Country Trio mentre allo Spillbeer “Hole in the frame” live dalle 22. Carnival Party con musical outfit a Il Pozzo dei Rospi mentre al Divinità Pasticceria Caffetteria dalle 19 il trio Puccio Chiarello Trio live. All’enoteca BEC DOMA si potranno degustare i vini de La Fortezza di Torrecuso (20) mentre Il Barolo di scena alla Fondazione Italiana Sommelier (20). A Gran Caffé Crispi le Maitunate di Carnevale con Antnio Mandato e Nicola Mastropaolo dalle 20.

All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia omaggio a Ennio Morricone per la regia di Anna Rita Del Piano dalle 20.

Al via da oggi fino al 28 febbraio all’Incontreria Il Ponte di Bojano “Lucia”, mostra percorso di lettura. Dal 21 al 24 in Piazza Municipio 37 a Bonefro “Corso di potatura: tre giorni di saggezza rurale in Molise” (info I viaggi dell’origano 338.7816835). Il 21 a Ururi Carnival Party dalle 22 mentre alla Aula riunioni Scuola Media “A. Schweitzer di Termoli incontro studio dal titolo “I castelli del Molise – Fortificazioni & territorio” mentre alla Birreria Luppolover “La Pipa Nera” con birra no stop dalle 19.30. Il ristorante Agora propone una cena a tema di Carnevale a 38 euro con ricco menù (info 0875.724311) mentre a Via Firenze speciale Carnival Friday con Bubu. La ludoteca Gioca e Crea propone un pomeriggio di divertimento, festa in maschera con le gag del duo Peppo & Crecco mentre alla sala Cinema Sant’Antonio si parla di Ecologia e Bene Comune (18.30).

A Volturno “Weekend dell’Uomo Cervo” con Guglielmo Ruggiero di Cimentiamoci, veglione di Carnevale il 21 a Oratino presso il Ristorante “La Roccia” con cena e divertimento dalle 20.

PROSSIMI EVENTI

Il 26 febbraio al Circolo Sannitico nuovo appuntamenti con “Ti racconto un libro”, laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione. Giullari di Spade, musica e spettacolo il 23 febbraio ore 17 in Piazza Municipio a Campobasso. Il 22 dalle 20.30 a Bagnoli del Trigno Carnevale al Calice Rosso con musica, balli e spettacolo di magia gon Antonio Colonnesi. Il 22 il Blow Up ospite i The Broozers live (21.30) mentre a Cercemaggiore sfilata dei carri allegorici dal primo pomeriggio. Domenica nuovo appuntamento con il karaoke al Times Square mentre a Vinchiaturo “Pezza de Casce 2020” dalle 12. L’era glaciale di Campobasso ospita una serata di Carnevale il 22 dalle 19 con giochi, animazione e premiazione maschere dei bambini. A Ripalimosani Mascherata 2020 con “A fèmmene kkiu bbèlle”, spettacolo itinerante per le vie del paese della mattina. Carnevale Cercese sabato con la Bassa Musica “Città di Molfetta”.

Dal 22 spazio anche al Carnevale di Larino presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro romano e di Villa Zappone con visite guidare e laboratori didattici anche il 23, 29 febbraio e 1° marzo. Altra festa di Carnevale il 23 al Palasport Comunale di Vinchiaturo dalle 17 alle 20. Il 23 a Scapoli c’é la Raviolata, Carnevale brasiliano il 22 a Coriolis by Eden mentre all’Auditorium del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso in scena l’opera comica in un atto di Gaetano Donizetti “Rita” (18). Cena di Carnevale il 22 alla Variante Esterna in località Bagnoli del Trigno mentre per gli amanti della birra dal 4 marzo al via un corso presso Bibenda Galleria del Vino. Carnival Party con musical outfit a Il Pozzo dei Rospi a Campobasso il 21. Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). X edizione del Carnevale dei Matriciani il 22, 23 e 25 febbraio mentre a Macchia Valfortore Carnevale con sfilata in maschera il 22 dalle 18. Il 23 a Montenero di Bisaccia Mascherata in Piazza con Paky & Baby dalle 15 mentre si balla al Times Square il 22 con il sabato latino a cura di Gianluca d’Ottavio e a Le 4 Vianove con il Carnival Party, festa in maschera. Al Ristorante La Roccia di Oratino Festa di Carnevale il 22 con cena completa e musica con dj Francesco Iannantuono e dj Nunzio Di Palma mentre alla sala del Teatro Dopolavoro Ferroviario di Campobasso il 23 alle 18.30 V° Rassegna Nazionale de “Il Teatro e la Musica dei DLF” in Molise Star Parare a cura di Louis Mr. Jazz.

