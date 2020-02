Il Barolo, degustazioni oggi alla Fondazione Italiana Sommelier Molise

CAMPOBASSO – È il grande vino italiano per eccellenza, ottenuto da uve Nebbiolo in purezza. Nasce nel cuore delle colline di Langa, a pochi chilometri a sud della città di Alba, nel territorio di 11 Comuni che si inseguono in un suggestivo itinerario di colline, cesellate dalla mano esperta dell’uomo e sorvegliate da imponenti castelli medioevali, fra cui proprio quello di Barolo, che ha dato il nome al vino oggi celebre in tutto il mondo.

Il Barolo nasce grazie alla caparbietà di Camillo Benso Conte di Cavour e di Giulia Colbert Falletti, ultima marchesa di Barolo, si cominciò a produrre, a metà dell’Ottocento, un vino eccezionalmente ricco e armonioso, destinato a diventare l’ambasciatore del Piemonte dei Savoia nelle corti di tutta Europa.

Un responsabile del gruppo Fontanafredda e Gabriele Di Blasio, docente di Fondazione Italiana Sommelier ci guideranno in questa splendida degustazione in cui andremo alla conoscenza del Nebbiolo e del Barolo proveniente delle aziende Borgogno, Casa E. di Mirafiore e Brandini presenti in tre territori diversi, La Morra, Barolo e Serralunga.

Vini in degustazione:

Barolo DOCG Year 2014 – Fontanafredda

Langhe DOC Nebbiolo No Name 2015 – Borgogno

Barolo DOCG del Comune di La Morra 2013 – Az. Agr. Brandini

Barolo DOCG Liste 2013 – Borgogno

Barolo DOCG Lazzarito 2013 – Casa E. di Mirafiore

Chinato – Borgogno

COME PARTECIPARE

Costo Euro 30,00. A fine degustazione sarà servito un piatto

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro il 20/02/2020 al 377 0898581 contestualmente al pagamento della quota.

Tutte le attività, sia nel caso di ingresso gratuito, sia quelle per le quali viene chiesto un contributo di partecipazione, sono riservate esclusivamente agli iscritti alla Fondazione Italiana Sommelier per l’anno relativo.

In via eccezionale, ad alcune attività è consentita la partecipazione anche ad un massimo di 2 ospiti/accompagnatori non iscritti. Contributo di partecipazione accompagnatore: 35,00 Euro

Per info e prenotazioni: www.fondazionesommeliermolise.it o contattaci al 377 0898581 – info@fondazionesommeliermolise.it