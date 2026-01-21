Eventi in Molise di oggi 21 gennaio 2026: tra mostre e concerti

Mostre e musica animano il 21 gennaio in Molise: dal tributo a De Andrè a Isernia alle esposizioni a Termoli e Campobasso

 

nuvole De AndreREGIONE – Una giornata ricca di arte e musica anima il Molise. Molisenews24.it ricorda che al MACTE di Termoli prosegue fino al 24 gennaio 2026 Scollamenti: La collezione in circolo, progetto curato da Caterina Riva che invita a riscoprire il museo attraverso nuovi dialoghi visivi. A Campobasso, il Palazzo GIL celebra invece i 150 anni dell’Impressionismo con una grande mostra aperta fino al 15 marzo 2026.

Gli eventi del 21 gennaio includono anche un appuntamento musicale speciale: al Teatro Savoia, Le Nuvole portano sul palco un intenso tributo a Fabrizio De André.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 21 GENNAIO

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 gennaio

Il Pertini Montini Cuoco di Campobasso  ospita un convegno su scuola, lavoro e territorio per costruire nuove opportunità per i giovani molisani

23 gennaio

Alle 17 proiezione della Sala Consiliare di Bonefro proiezione del film “Non é vero ma ci credo non si sa mai”

25 gennaio

Ciaspolata al Bosco degli Abeti Soprani di Pescopennataro (Per informazioni e prenotazioni: 3485921343)

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto

31 gennaio

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

