Mostre e musica animano il 21 gennaio in Molise: dal tributo a De Andrè a Isernia alle esposizioni a Termoli e Campobasso
REGIONE – Una giornata ricca di arte e musica anima il Molise. Molisenews24.it ricorda che al MACTE di Termoli prosegue fino al 24 gennaio 2026 Scollamenti: La collezione in circolo, progetto curato da Caterina Riva che invita a riscoprire il museo attraverso nuovi dialoghi visivi. A Campobasso, il Palazzo GIL celebra invece i 150 anni dell’Impressionismo con una grande mostra aperta fino al 15 marzo 2026.
Gli eventi del 21 gennaio includono anche un appuntamento musicale speciale: al Teatro Savoia, Le Nuvole portano sul palco un intenso tributo a Fabrizio De André.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 21 GENNAIO
Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
22 gennaio
Il Pertini Montini Cuoco di Campobasso ospita un convegno su scuola, lavoro e territorio per costruire nuove opportunità per i giovani molisani
23 gennaio
Alle 17 proiezione della Sala Consiliare di Bonefro proiezione del film “Non é vero ma ci credo non si sa mai”
25 gennaio
Ciaspolata al Bosco degli Abeti Soprani di Pescopennataro (Per informazioni e prenotazioni: 3485921343)
Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto
31 gennaio
Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Carnevale a Ripamolisani
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli