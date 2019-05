All’Università degli Studi del Molise si parlerà della figura professionale del magistrato e la possibilità di carriera

Martedì 21 maggio in Molise con nuovi eventi. In primo piano all’Università degli Studi del Molise a Campobasso “Colloquio di Orientamento Professionale – La Magistratura”. Dalle 15 presso l’aula 6 del Dipartimento Giuridico UNIMOL, ore 15:00 si parlerà la figura professionale del magistrato e le possibilità di carriera di un giovane determinato. La partecipazione è riservata ai soci e il numero dei partecipanti è limitato. (prenotazioni e informazioni via e-mail all’indirizzo: campobasso@it.elsa.org). A Larino laboratorio didattico “La Carrese di San Pardo. I fiori di San Pardo” mentre a Termoli in serata Corso di Sommelier al Ristorante Agora.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 21 MAGGIO 2019

CAMPOBASSO

Imbratiamo. Street art e misteri: realizzazione opere murali – Palazzo IACP Via Sant’Antonio Abate

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

Colloquio di orientamento professionale. La magistratura – Unimol (15)

LARINO

La Carrese di San Pardo. I fiori di San Pardo, laboratorio didattico – Atrio Palazzo Ducale (10)

TERMOLI

A tutta vista – Ottica Mascitto (dalle 9)

Corsi di tennis – Scuola tennis Termoli (dalle 11)

Oggi parliamo di Cittadinanza – Liceo Artistico Jacovitti (11.10)

Corso Sommelier – Ristorante Agora (20)

VENAFRO