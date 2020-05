Prosegono le lezioni su Instagram della On Dance, racconti per bambini sul sito del comune di Campobasso e Termoliwild

REGIONE – Giovedì 21 maggio 2020 con nuovi eventi in Molise, ancora prevalentamente online per via della graduale riapresa delle attività. Tra quelle riaperte troviamo il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone da ieri la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona.

Al via da oggi e ogni lunedì e giovedì alle 17 Ti racconto un libro Infanzia trasmessa sulla pagina facebook del Comune di Campobasso. Un programma di eventi appositamente realizzato per l’intrattenimento dei più piccoli con alcuni tra i più importanti artisti per l’infanzia del Paese.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo in programma i consigli per gli amici a 4 zampe a cura del dott. Alessandro Occhionero, medico veterinario Anpana. Alle 14 torna lo scoprilibro diretto da Margherita D’Alessandro quindi alle 16 racconti per bambini. Alle 18 tornano i racconti sul Molise a cura di Francesco Cipullo quindi la sera dalle 21.30 “Un cosmo di bolle” diretto da Stefano Tocchio.

Per gli amanti della danza suggeriamo di seguire su ON Dance Instagram il programma odierno dalle 15 con preparazione atletica bodycode con Pino Carbone; 16.30 musical con Giuseppe Verzicco e Federica Capra; 18 contemporaneo tecnica Graham con Marzia Memoli.

Ricordiamo che fino al 30 maggio si può ancora partecipare al contest online “Zona Rossa” per raccogliere e promuovere le storie visive dei molisani sulla loro esistenza ai tempi del Coronavirus tra le proprie mura domestiche.

Riapertura di Atmosphere massaggi estetica benessere e relax a Campobasso (13-21). Ci sono diverse regole da osservare per il rispetto dei decreti ministeriali. Si entra solo su apppuntamento e si dovrà compilare un’autocertificazione. Si consiglia pertanto di chiamare prima e consultare la pagina del centro (@atmospheremassaggiesteticaebenessere) così da avere le idee chiare su tutto.

Alle 15 si svolge il 4° Meeting per il Modulo di 8 ore di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza con il webinar organizzato dall’Ordine Architetti Campobasso.

PROSSIMI EVENTI

Su Termoliwild il 22 maggio invece tornano Alessio Zin ed Assunta Curcetti con Ballando Sotto Le Stelle mentre il 23 spettacolo di magia con Mago Jeck. Due appuntamenti con Poietika Next StArt il 21 e 22 maggio alle ore 19 nel primo si parla di Il futuro delle Aree interne nel post Covid, nel secondo di Avanguardia e ricerca nella radici popolari della musica.

