Premiazione del Concorso Letterario “Crêuza de Ma, F. De Andrè” a Pietracatella. Max Giusti a Montenero di Bisaccia

REGIONE – Sabato 21 settembre 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

“Le radici del Sud” presso la Casa Comunale di Casacalenda. Visitabile fino al 22 settembre. Sale aperte tutti i giorni dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato. Il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 19:20.

Fino al 28 settembre, a Termoli, al MACTE la mostra “Bruno’s House” di Salvatore Arancio.

Fino al 29 settembre 2024 la sala esposizioni del Palazzo Gil a Campobasso, ospita la mostra dedicata a Sandro Luporini: “La sospensione in un istante“.

GLI ALTRI EVENTI DEL 21 SETTEMBRE

Dalle ore 17.30 nella sala consiliare del Comune di Pietracatella si svolgerà la premiazione delle opere vincitrici della X edizione del Premio Letterario Nazionale – Crêuza de Ma, F. De Andrè.

Dalle 18 Saperi e sapori al Parco della Stazione a Isernia.

Alle 21 Max Giusi in piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 settembre

A Campobasso torna Campobazar, il mercatino dell’usato.

Romanticamente in cammino, quinta tappa a Campobasso.

Festa dei giovani per la pace a Campobasso.

Paolo Laiso (flauto) e Marcello Celentano (pianoforte) in concerto alle ore 18.30 presso il S. Antonio di Termoli.

24 settembre

Maria Rosaria Grifone presenta “Alla scoperta del regno della biodiversità” a Isernia alle 18 nella Bibilioteca Comunale “Michele Romano”.

Alle 11 presso il Convitto Nazionale “Mario Pagano” (C.so Giuseppe Mazzini 1, Campobasso) ci sarà la presentazione del nuovo corso ITS D.E.Mo.S. Academy “Innovazione immersiva in Bioinformatica e AI: Tecnologie per il futuro”,

27 settembre

Maria Rosaria Grifone presenta “Alla scoperta del regno della biodiversità” a Campobasso alle 18 nellasede del GAL Molise.

28 settembre

Big Show Roller Cars, stunt-men e motori a Isernia.

29 settembre

Big Show Roller Cars, stunt-men e motori a Isernia (anche il 5 e il 6 ottobre).