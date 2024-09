Innovazione immersiva in bioinformatica e AI, presentazione corso

CAMPOBASSO – Mercoledì 25 settembre alle ore 11 presso il Convitto Nazionale “Mario Pagano” (C.so Giuseppe Mazzini 1, Campobasso) ci sarà la presentazione del nuovo corso ITS D.E.Mo.S. Academy “Innovazione immersiva in Bioinformatica e AI: Tecnologie per il futuro”, organizzato in collaborazione con Massimiliano Nicolini, pioniere dell’IA e della realtà immersiva. All’incontro interverrà Giuseppe Peter Vanoli, prorettore con delega alle iniziative strategiche di Ateneo e professore ordinario di fisica tecnica presso l’Università degli Studi del Molise.