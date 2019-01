Eventi Molise del 22 gennaio 2019

Primo appuntamento a Campobasso con l’iniziativa Giardino d’Inverno, prosegue “Sfoglia il Cubo” a Isernia

Martedì 22 gennaio in Molise, quali appuntamenti ci aspettano? A Campobasso alla ore 18 I° incontro dell’iniziativa Giardino d’Inverno, incontri per riscaldare chi lotta con la memoria. Nel corso del primo incontro sarà proiettato il film “Arrugas – Rughe di Ignacio Ferreras” e sarà accompagnato da brevi interventi di Gabriela De Cesare, Mino Dentizzi, Carol Guarascio.

A Isernia ore 19 prosegue “Sfoglia il Cubo” presso il Bar Gelateri Oasi in via Molise 1. L’idea e opera di Edoardo Lalli e inaugurata lo scorso 19 gennaio sarà presente fino al 23 gennaio. Di cosa si tratta? Esposizione sui generis dove allo spettatore viene richiesto un coinvolgimento diretto.

Ad Acquaviva d’Isernia festa del Patrono Sant’Anastasio Martire anche il 22 gennaio mentre a Termoli si rinnova l’appuntamento per tutti gli amanti del tennis per iscriversi ai corsi previsti per tutte le età a partire dal baby tennis (4-5 anni). L’AT Termoli ha al suo interno sei cambi da tennis di cui tre coperti.

APPUNTAMENTI IN ARRIVO

Cogliamo l’occasione per anticipare come a Campobasso sono previsti diversi eventi giovedì 24 come l’esposizione dei prodotti realizzati dalle classi della scuola primaria presso l’Istituto Jovine o la proiezione del film documentario di Pierluigi Giorgio “Un presepe fra incanto e realtà” presso la Curia Arcivescovile Sala Celestino V.