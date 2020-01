I principali eventi di mercoledì 22 gennaio 2020: Eco Forum alla Camera di Commercio di Campobasso e incontro con la Golino alla Casa del Popolo

CAMPOBASSO – Mercoledì 22 gennaio con nuovi eventi in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata odierna partendo da Campobasso dove alle 18.30 si svolgerà, preso la Casa del Popolo un incontro dal titolo Il Molise e le aree interne – programmi e prospettive a cura della dott.ssa Antonella Golino, ricercatrice del Centro ArIA, Centro di Ricerca per Aree Interne e gli Appennini dell’Università degli Studi del Molise, individuato dai Sindaci capofila delle aree progetto, di concerto con la regione Molise, per fornire l’assistenza tecnica con il supporto tecnico scientifico specialistico ed esperto nella definizione del documento di strategia d’area, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Dalle 8.30 la Camera di Commercio invece ospiterà l’Eco Forum nella sua seconda edizione.

Prosegue al Circolo Sannitico mostra numismatica di Paolo Gabriele: Monete medioevali molisane alle 17. Mostra con il patrocinio del Comune di Campobasso e della NIA (Numismatici Italiani Associati). In tutto verranno esposte 82 monete alcune inedite emesse in Molise ed in Capitanata. La stessa sarà aperta fino al 5 febbraio.

In serata invece torna il consueto appuntamento con Il Mercoledì del Villaggio al Mama’s. In questa occasione ci sarà il Gin Tonic party, in consolle Gaetano Ciolfi per la house e Luca Cucucllo per la commerciale, special voice Roxy B. Ingresso gratuito.

PROSSIMI EVENTI

Il 24 la Casa del Popolo organizza un incontro culturali con Giuseppe Onufrio per parlare dellaguerra del clima tra interessi fossili e la lotta per salvare il pianeta. Sabato I Solisti Aquilani saranno protagonisti all’Auditorium Fondazione Molise Cultura mentre a Capracotta si organizza dalle 14 una Ciaspolata. All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia UNESCOEdu Gran Opening mentre al Village Caffè Letterario Antonello Guerrera presenterà il suo libro sulla Brexit “Il popolo contro il popolo”.