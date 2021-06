Webinar gratuito di Poste Italiane per coloro che vogliano accrescere le proprie competenze economico-finanziarie

REGIONE – Martedì 22 giugno 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito https://www.misterietradizioni.com/museo/ compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Presso la Galleria Immagine a Campobasso la Mostra “Dreamers – Sogni, fotografie e altre storie” di Mino Pasqualone. L’esposizione affronta in maniera delicata la visione del mondo attraverso i sogni e i sentimenti di chi fotografa e di chi è fotografato.

Altri eventi

A Macchiagodena, ultimo giorno di soste e declamazioni de “La Divina Commedia in 100 borghi”.

Appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria in provincia di Isernia. Dalle 17.30 alle 18.10 in modalità webinar, l’iniziativa coinvolgerà i clienti di sei uffici postali del territorio: Colli al Volturno, Pozzilli, Isernia 1 (via Vivaldi), Isernia 2 (corso Garibaldi), Roccaravindola e Venafro.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 giugno

Approda a Frosolone “L’Acquasala salverà il mondo” Live show. Un viaggio etnico, musicale e gastronomico sorprendente alla scoperta della Puglia Garganica , mai scontato fatto di colorate istantanee, senza un inizio ed una fine definiti, un continuo sconvolgente movimento che mai lascia spazio al caso.

26 giugno

Alle ore 15, presso l’Abbazia Santa Maria di Faifoli in Montagano (CB), il seminario organizzato dal Comitato Regionale Molise dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip “Lo Sport abbatte i muri”, non solo sportivi ma anche etnici, culturali, sociali e religiosi.

3 luglio

In canoa sotto le stelle presso il lago di Castel San Vincenzo. Dalle 20:00 escursione, aperitivo e osservazione volta celeste con racconti di miti e leggende direttamente dalle canoe. Per prenotazioni: 3294141450

8 luglio

Serata (G)Astronomica a Monteverde di Vinchiaturo. Dopo una cena con pizza a scelta, crocché, patatine e bibite, trasferimento presso Santa Maria di Monteverde e visita guidata, Osservazione di stelle, pianeti, costellazioni con narrazione di miti e leggende. Prezzo 20 euro. Per prenotazioni: 3294141450.

Appuntamenti di più giorni

ll CSV Molise prosegue la sua attività tesa a incentivare l’uso della tecnologia e dei mezzi digitali e propone una nuova iniziativa che sarà molto utile alle associazioni. Dopo la grande partecipazione riscontrata al corso sull’apprendimento degli strumenti necessari a promuovere assemblee e direttivi online, arriva il progetto formativo sul video editing- Dal 17 giugno al primo luglio tre lezioni teorico-pratiche rivolte alle associazioni. I volontari impareranno a realizzare clip e filmati utili a diffondere attività sociali.

Torna Cvtà Street Fest, ideato nel 2016 dall’artista Alice Pasquini, anche quest’anno torna, seppur sotto una veste differente e non vero e proprio festival di street art. Dopo l’edizione 2020, infatti, che ha visto coinvolta la comunità con l’installazione di opere coordinate via Zoom dagli artisti a distanza, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di raccogliere energie e sforzi per chiamare in Molise gli artisti Cristian Blanxer assieme a Victor Garcia Repo e Thiago Mazza, in due sessioni differenti: gli spagnoli saranno a Civitacampomarano dal 17 al 24 giugno, mentre il brasiliano lavorerà dal 1° al 7 luglio.

A Campobasso dal 24 giugno si svolgerà il Festival della fotografia nomade. Il Molise diventa il centro della fotografia internazionale e contemporanea con mostre in esclusiva, incontri, installazioni e workshop sotto la direzione artistica di Eolo Perfido. Joel Lawrence, Giuseppe Nucci, Augusto Pieroni, Michele Smargiassi tra nomadismo, futuro e scoperta.

Dal 25 al 27 giugno Laboratorio di fotografia sociale con Dario De Dominicis.

Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia organizza il “5° Concorso Fotografico Nazionale – Città di Isernia “In vino veritas”. Bando e regolamento su www.officinecromatiche.it. La consegna delle foto dovrà avvenire entro e non oltre il 28 giugno 2021, la premiazione avrà luogo in data da destinarsi presso l’Auditorium “Unità d’Italia” in Isernia.