Molichrom: il Festival della Fotografia Nomade 2021: il programma

CAMPOBASSO – Dal 24 giugno il Molise diventa il centro della fotografia internazionale e contemporanea con mostre in esclusiva, incontri, installazioni e workshop sotto la direzione artistica di Eolo Perfido. Joel Lawrence, Giuseppe Nucci, Augusto Pieroni, Michele Smargiassi tra nomadismo, futuro e scoperta.

“Ho voluto portare l’attenzione su degli artisti che attraverso esperienze molto diverse e punti di vista anche molto distanti, offrono un’opportunità unica di fare esperienza di quello che possiamo chiamare lo sguardo nomade”. Così il direttore artistico Eolo Perfido introduce la prima edizione di Molichrom: “Festival un evento di fotografia internazionale e contemporanea che vede il Molise come centro operativo e il nomadismo come tema centrale di questa edizione. Terra di “tratturi” e “transumanza”, il Molise ha da sempre un forte legame con il suo territorio e la sua storia. Anche per questo motivo – continua il direttore – il tema scelto per la prima edizione è quello del Nomadismo, come spunto concettuale per raccontare attraverso la fotografia quella che è una delle identità più importanti del genere umano. Da giovedì 24 a domenica 27 giugno le mostre in esclusiva di giganti della fotografia come Joel Lawrence e Giuseppe Nucci, la prestigiosa selezione della Best Of London Street Photography Festival, gli incontri con Michele Smargiassi e Augusto Pieroni, guerrilla art e workshop diffusi tra Campobasso, Montagano e Pietrabbondante”.

Molichrom: Festival della Fotografia Nomade nasce da un’idea costruita insieme all’associazione Tèkne, un gruppo di operatori dell’arte, spettacolo e comunicazione, che negli anni si è impegnato attivamente in Molise con passione ed entusiasmo. L’intento è promuovere in Molise la fotografia contemporanea e diffondere cultura visiva e nuove forme di comunicazione. Un progetto coraggioso ideato e realizzato in un momento delicato della nostra storia – dichiara l’associazione – in cui la ripresa dal vivo delle attività culturali diventa un segno forte di rinascita e ripartenza del territorio e della nazione. Farlo in un territorio che negli anni si è contraddistinto per essere un punto di fuga, ma anche un punto di approdo e di arrivo è sembrata un’occasione irripetibile. La fotografia rappresenta l’arte immediata, fruibile da tutti e arriva velocemente al cuore di ciascuno. Ci siamo dedicati al tema del “Nomadismo” per innescare un dialogo forte con il territorio. Ogni luogo sarà protagonista con mostre dedicate e un programma che, oltre alle mostre, spazia dalla guerrilla art agli incontri a tema. Molichrom: è un progetto con il sostegno e finanziamento della Regione Molise, dell’Assessorato al Turismo e Cultura.

MOLICHROM: Festival della Fotografia Nomade – Il Programma 2021

Giovedì, 24 giugno ore 10.00

Campobasso, Palazzo GIL

Joel Lawrence Nomads

Inaugurazione mostra – riservata alla stampa e incontro con l’autore

Giovedì, 24 giugno ore 19.00

Campobasso, Auditorium Palazzo GIL

Incontro con Augusto Pieroni

“Come Guardiamo Le Fotografie (e come crediamo di capirle)”

Venerdì, 25 giugno ore 17.00

Campobasso, Palazzo GIL

Joel Lawrence Nomads

Inaugurazione mostra e incontro con l’autore

25 – 26 giugno

Campobasso, Potito Art Garage

Workshop a cura di Augusto Pieroni

“Dalle Sequenze Fotografiche Al Portfolio Personale”

(Evento Riservato ad Associazioni Fotografiche del Molise)

Sabato, 26 giugno ore 11.00

Pietrabbondante, Palazzo Comunale

Giuseppe Nucci Along The Sheeperds’ Highway

Inaugurazione mostra e incontro con l’autore

Sabato, 26 giungo ore 11.00

Pietrabbondante, Mostra Diffusa

Giuseppe Nucci “DEntroTerra”

Domenica, 27 giugno ore 12.00

Montagano, Salone Belvedere

“Best Of London Street Photography Festival”

Inaugurazione mostra

Domenica, 27 giugno 2021 ore 17.00

Campobasso, Auditorium Palazzo GIL

Incontro con Michele Smargiassi

“Quanto sei lontano, amico? Le fotografie, i migranti, l’esilio”