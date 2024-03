Tornano le Giornate FAI di Primavera. Concerto di Santangelo Percussion Ensemble a Campobasso e di musica corale a Larino

REGIONE – Sabato 23 marzo 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 28 marzo a Palazzo Gil a Campobasso sarà allestita la Mostra sulla Storia della Nazionale Italiana “Un Secolo d’Azzurro”.

Fino al 1 giugno 2024 con la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, al MACTE di Termoli.

Fino al 5 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università del Molise, a Campobasso, sarà allestita la mostra dal titolo “Cenere” di Luciana Picchiello.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 23 MARZO

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Alle 17.20, all’Auditorium Comunale di Oratino, si celebra la Giornata della Gentilezza ai nuovi nati.

Concerto di Santangelo Percussion Ensemble al Teatro Savoia di Campobasso. Saranno eseguite musiche di Brett. E.E. Pachal, Antonio e Claudio Santangelo, Astor Piazzolla, Arturo Marquez e autore vari.

Alle ore 19.00, presso la Cattedrale di Larino, il Coro polifonico di Montagano, diretto da Giuliano Mariano, terrà un concerto di musica corale,

Alle 20.30 a Sant’Elia Pianisi la Passione di Gesù.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 marzo

Proseguono le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Concerto in collaborazione con il Master della classe di Oboe del M° Alessandro Baccini del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, con gli artisti Nelson David Nuñez Medina (oboe) e Pierluigi Carbonara (pianoforte), alle ore 18.00 presso il S. Antonio di Termoli. Il programma prevede Sonate di C. Saint-Saëns, P. Hindemith, F. Poulenc.

Alle 18.30 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena la commedia “Miseria bella”.

Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, va in scena in “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello

25 marzo

Alle 10, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio letterario “Sergio Zarrilli”.

Alle 20.30, al Teatro del Loto di Ferrazzano, va in scena in “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello

31 marzo

All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia arriva Amedeo Minghi per una tappa del suo tour “40 anni da 1950”. Biglietti disponibili sui circuiti di vendita abituali.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.