Ad Agnone la Festa dell’Incoronata, a Campomarino il Palio delle oche; a Ferrazzano in scena “Robin Hood L’eroe muore sempre per ultimo”

REGIONE – Domenica 24 aprile 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Fino al 30 aprile presso lo Spazio Petrecca di Isernia é allestita la mostra “L’eterno battito di ciglia”, a cura di Carmen D’Antonino.

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza.

GLI ALTRI EVENTI DEL 24 APRILE

Ad Agnone, in mattinata, la “fiera dell’Incoronata”, i prodotti alimentari verranno esposti in Largo Sabelli, mentre i generi non alimentari saranno esposti in via Don Bosco con prosecuzione lungo via Mons. Pascucci.

A partire dalle ore 14 Palio delle Oche a Campomarino con: benedizione delle oche, palio dei gonfaloni delle Contrade e gara delle oche.

Alle ore 18.30) al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena “Robin Hood L’eroe muore sempre per ultimo”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 aprile

Escursione nella Riserva Naturale orientata Montedimezzo a Vastogirardi. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

Trekking Centro Storico Cascate di Carpinone. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268.

A Longiano (IS) trekking al Santuario Rupestre Madonna del Piede. Per informazioni e prenotazioni: 328 471 8018; info@attraversoilmolise.org

Alle ore 18.30, presso la sede del Caffè letterario di Ururi (CB), verrà presentato il libro “Nga vjet i tre të majit. Ogni anno il tre maggio” di Pietro Dilorenzo ed Enrichetta Glave.

29 aprile

Oggi (e domani domenica 1° maggio) torna la 2° edizione della Mostra Mercato organizzata negli spazi di Unclassics Store & Garage, Strada Statale 17 a Vinchiaturo (CB) per un viaggio a ritroso nel tempo.

4 maggio

Il nostro tessuto produttivo è prevalentemente composto da imprese di piccole e medie dimensioni la cui proprietà è riconducibile ad una famiglia, ai cui membri è affidata anche l’attività gestionale. Confcommercio Molise, insieme al team di esperti del Centro Clinico Psicologico GEA, affronterà l’argomento in un seminario che coinvolgerà imprenditori e psicologi, in programma dalle 14 alle 17.30 presso la sede confederale di Campobasso.