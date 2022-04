Robin Hood “L’eroe muore sempre per ultimo” in scena a Ferrazzano

FERRAZZANO – Sabato 23 aprile alle ore 20.30 e domenica 24 aprile alle ore 18.30 in scena Robin Hood “L’eroe muore sempre per ultimo”. Drammaturgia di Federico Malvaldi Regìa Carlo Scorrano, Musiche di Marco Zaninello con G. Landucci, A. Fiorentini, F. Buonocore, F. Pelosini. Appuntamento è con “Robin Hood. L’eroe muore per ultimo“, una produzione Binario Vivo – Pisa. La drammaturgia è firmata da Federico Malvaldi, la regia da Carlo Scorrano. In scena: Gianna Landucci, Andrea Fiorentini, Fabio Buonocore, Francesco Pelosini. Musiche Marco di Zaninello, luci di Attila Horvath. La storia è cupa, è ambientata in un futuro, irreale ma non troppo, lontano, ma non tanto, possibile? Forse. Un potere centralizzato e lontano dai cittadini si impone con forza e ingiustizia. Le persone si lamentano e si piegano passivamente, la partecipazione alla vita politica è assente. Marian è morta, Robin è abbandonato nel suo dolore, Fra Tuck è uno spacciatore, l’unico che cerca di resistere è Little John. Ad un certo punto qualcosa cambierà… Perché ribellarsi alle ingiustizie è giusto e perché se vogliamo dei cambiamenti non possiamo nasconderci nel nostro giardino. Lo spettacolo alterna una narrazione di un coro che racconta e porta avanti l’azione ad alcune scene di cambiamento, conflitto e decisioni prese che avvengono all’interno di un monolocale in un quartiere marginale di una grande città.

