A Campobasso presentazione de “Il Fascismo dei molisani” e la seconda edizione del “Musica Italia Grand Prize”. Mostre a Termoli e Isernia

REGIONE – Venerdì 25 aprile ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 3 maggio 2025, il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta l’anteprima italiana del progetto Il falco di Karachi di Elisa Caldana.

Presso la sede dell’Archivio, fino al 31 maggio 2025, si terrà la mostra “Le Mille di Isernia: una rivolta di promesse e merletti”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 25 APRILE

Fino 27 aprile 2025 torna a Campobasso il “Musica Italia Grand Prize” – II Edizione, prestigioso concorso internazionale dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti della musica classica.

Alle 17.00 presso la sala Consiliare del Comune di Campobasso, sarà presentato il libro “Il fascismo dei molisani” di Michele Colabella.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 aprile

V Palio delle oche a Campomarino.

Sul palco dell’auditorium di Santa Maria degli Angeli, a Termoli, alle 18, gli attori della compagnia teatrale “Scème Sembe Nuje” di Santa Croce di Magliano porteranno in scena “Miseria e nobiltà”.

3 maggio

In Piazza Unità d’Italia ad Agnone la prima edizione di Gelaido Days.

4 maggio

In Piazza Unità d’Italia ad Agnone la prima edizione di Gelaido Days, che unisce gelato artigianale e solidarietà.

29 maggio

Gigi D’Alessio in concerto a Termoli per la data zero del suo tour.

4 giugno

Enrico Brignano debutta a Termoli con lo show “Bello di mamma”.

6 giugno

Mo.Li.SeMondi – Libri – Segni 2025, Festival del libro illustrato a Campobasso (fino all’8).

7 giugno

All’Arena del Mare 42°15° di Termoli concerto di Alessandra Amoroso.

26 giugno

All’Arena del Mare 42°15° di Termoli concerto di Nek.

12 luglio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Verde di Termoli.

19 luglio

Sal Da Vinci in concerto al Teatro Verde di Campobasso.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.

1 agosto

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.