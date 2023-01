Alla Sala Alphaville di Campobasso il concerto letterario “L’altra Elena”; prosegue la settimana dedicata all’enogastronomia molisana

REGIONE – Giovedì 26 gennaio 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

Fino al 16 febbraio presso lo Spazio Sfuso in Piazza G. Pepe 42 a Campobasso la mostra personale dell’artista Dante Gentile Lorusso dal titolo “Tante opere per costruire un’opera”.

il Centro Costaverde, a Montenero di Bisaccia, dal 20 gennaio al 12 febbraio ospiterà “Aquarium – Creature del mare” un progetto di edutainment, organizzato da Publievent in collaborazione con il WWF, per avvalorare la nuova concezione di centro commerciale come spazio di vita quotidiana quindi anche di cultura.

Dal 18 febbraio al 14 maggio 2023 il MACTE –Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio,

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 26 GENNAIO

Proseguono gli appuntamenti del programma degli appuntamenti realizzato dal Comune di Campobasso per “Gennaio in Città”.

Prosegue fino al 28 gennaio la settimana dedicata espressamente all’enogastronomia molisana attraverso una serie di appuntamenti quotidiani strutturati in modo tale da coinvolgere sia gli alunni delle scuole del capoluogo che l’intera cittadinanza: diversi incontri tematici su: filiera cerealicola, filiera della carne, tartufo, filiera lattiero-casearia, filiera olivicolo-olearia, filiera vitivinicola.

Alle 17.30, a Pietrabbondante, si recupera la manifestazione “Il fuoco di Sant’Antonio”, già in programma lo scorso 21 gennaio e rinviata per maltempo.

Alle 20.30 in scena alla Sala Alphaville di Campobasso il concerto letterario “L’altra Elena” di Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo, spettacolo conclusivo della decima edizione della Rassegna Teatrale di Autori Molisani “OFF”.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 gennaio

Il Comune di Campobasso per la Giornata della Memoria proporrà la Pièce dell’Orchestra femminile alle classi terze degli Istituti Comprensivi di Campobasso

Alle 18.30 , presso il Teatro Argentino di Agnone, il Perosi Jazz Ensemble terrà il Concerto per la Shoah.

28 gennaio

Ciaspolata tra gli abeti soprani e brindisi con vin brulé – h 9.30, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata al tramonto a Monte Campo con aperitivo – h 17.00, Capracotta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 10.00-15.00, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

29 gennaio

Ciaspolata sul Matese e brindisi con vin brulé – h 9.30, Campitello Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata panoramica a Monte Campo – h 9.30, Capracotta (IS).Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org…

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 10.00-15.00, Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org. Pescopennataro (IS)

Ciaspolata sul Monte Campo. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare il numero 3287639268. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 20:00 di sabato 21 gennaio.

Alle 18, presso il Palazzetto dello sport di Sant’Elia a Pianisi va in scena lo spettacolo “Acqua corr…e sang sctgrn”

11 febbraio

A Termoli, alle 18, inaugurazione de Il borgo degli innamorati: si concluderà il 14 febbraio alle ore 24.00, giorno in cui si celebra la giornata dell’amore in tutto il mondo.

12 febbraio

Alle ore 18.30 presso l’ Auditorium Unità d’Italia di Isernia Tiromancino live.

1 aprile

Disponibili online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere allo spettacolo “Sono cambiato” che il comico Angelo Duro terrà il 1° aprile a Isernia all’Auditorium Unità d’Italia.