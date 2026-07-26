Eventi in Molise il 26 luglio 2026: concerti, sagre e altri appuntamenti

Da
Marina Denegri
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Mostre d’arte, festival musicali, cartelloni estivi, sagre e serate all’aperto animano borghi e città con cultura, tradizione e divertimento

Festa del grano Jelsi

REGIONE – Il 26 luglio in Molise si presenta come una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, mostre d’arte, festival musicali e tradizioni popolari che animano borghi, castelli e centri storici. Dalle esposizioni contemporanee nei musei alle rassegne storiche come il Festival della Zampogna, passando per concerti, sagre e cartelloni territoriali, il calendario regionale offre un percorso variegato che unisce arte, musica, enogastronomia e identità locale. Un viaggio tra eventi che raccontano la vitalità del territorio e la sua capacità di rinnovare, anno dopo anno, un patrimonio culturale unico nel panorama italiano

GLI EVENTI DEL 26 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Musica e Festival

Termoli Tribute Festival

Il Termoli Tribute Band Festival chiude la stagione musicale estiva con una serata ad ingresso gratuito che anima Piazza Monumento dalle 21:00. Il cuore della città si trasforma in un grande palco all’aperto dove rivivere i successi intramontabili della musica live, grazie alle migliori tribute band del panorama nazionale.

Alta marea Festival a Termoli

Sempre a Termoli prosegue anche l’Alta Marea Festival, che anima il Borgo Antico con proiezioni, installazioni artistiche e musica all’aperto. Un format culturale che valorizza gli scorci storici della città e propone un intreccio tra arte contemporanea e spettacolo, ideale per chi cerca un’esperienza più intima e suggestiva.

50° Festival della Zampogna

Il Festival della Zampogna celebra mezzo secolo di musica e tradizione nelle Mainarde, tra San Polo Matese e Scapoli, patria indiscussa di questo antico strumento. L’edizione del cinquantenario, guidata dal Maestro Christian Di Fiore, propone concerti, laboratori, esposizioni artigianali e incontri con i maestri costruttori, trasformando il territorio in un crocevia culturale unico nel suo genere.

Enogastronomia e Feste Popolari

Tartufata a Miranda

A Miranda prosegue la Tartufata, appuntamento dedicato al tartufo e alle eccellenze locali. Gli stand serali nel centro cittadino offrono piatti tipici, degustazioni e un’atmosfera conviviale che celebra uno dei prodotti simbolo del territorio molisano.

Festa del Grano di Jelsi

La Festa del Grano di Jelsi è uno degli appuntamenti più iconici del Molise, un rito collettivo che ogni 26 luglio trasforma il borgo in un museo a cielo aperto. La spettacolare sfilata dei Carri del Grano, realizzati interamente a mano con chicchi, spighe e intrecci tradizionali, rende omaggio a Sant’Anna e racconta una devozione che attraversa i secoli

Festa di Sant’Anna a Pozzilli

La Festa di Sant’Anna a Pozzilli rappresenta il momento culminante delle celebrazioni religiose e civili del paese. La domenica si apre alle 07:00 con i riti tradizionali, per poi proseguire con il concerto serale della Aringo Band, l’attesa estrazione dei premi della lotteria e il grande spettacolo pirotecnico di mezzanotte

Festa di Sant’Anna a Cantalupo nel Sannio

Anche Cantalupo nel Sannio rende omaggio a Sant’Anna con una festa che intreccia momenti liturgici e intrattenimento di piazza. Le vie del borgo si animano con celebrazioni, musica e iniziative comunitarie che mantengono vivo un patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione.x

Concerti

Franco Ricciardi in Concerto a Pescolanciano

A Pescolanciano, nell’alto Molise, arriva uno degli eventi più attesi dell’estate: il concerto di Franco Ricciardi, artista amatissimo e protagonista della scena musicale partenopea. L’esibizione, in programma alle 20:00

Vittoria Ianncone canta Noemi a Trivento

 Il concerto tributo a Noemi “Sono solo…” di Vittoria Iannacone si terrà a Trivento i alle ore 21:00 in Largo Calvario.L’evento fa parte del cartellone della Festa dei Santi Patroni (Nazario, Celso e Vittore

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 luglio

Alex Britti in concerto a Trivento

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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