Mostre d’arte, festival musicali, cartelloni estivi, sagre e serate all’aperto animano borghi e città con cultura, tradizione e divertimento

REGIONE – Il 26 luglio in Molise si presenta come una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, mostre d’arte, festival musicali e tradizioni popolari che animano borghi, castelli e centri storici. Dalle esposizioni contemporanee nei musei alle rassegne storiche come il Festival della Zampogna, passando per concerti, sagre e cartelloni territoriali, il calendario regionale offre un percorso variegato che unisce arte, musica, enogastronomia e identità locale. Un viaggio tra eventi che raccontano la vitalità del territorio e la sua capacità di rinnovare, anno dopo anno, un patrimonio culturale unico nel panorama italiano

GLI EVENTI DEL 26 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Musica e Festival

Termoli Tribute Festival

Il Termoli Tribute Band Festival chiude la stagione musicale estiva con una serata ad ingresso gratuito che anima Piazza Monumento dalle 21:00. Il cuore della città si trasforma in un grande palco all’aperto dove rivivere i successi intramontabili della musica live, grazie alle migliori tribute band del panorama nazionale.

Alta marea Festival a Termoli

Sempre a Termoli prosegue anche l’Alta Marea Festival, che anima il Borgo Antico con proiezioni, installazioni artistiche e musica all’aperto. Un format culturale che valorizza gli scorci storici della città e propone un intreccio tra arte contemporanea e spettacolo, ideale per chi cerca un’esperienza più intima e suggestiva.

50° Festival della Zampogna

Il Festival della Zampogna celebra mezzo secolo di musica e tradizione nelle Mainarde, tra San Polo Matese e Scapoli, patria indiscussa di questo antico strumento. L’edizione del cinquantenario, guidata dal Maestro Christian Di Fiore, propone concerti, laboratori, esposizioni artigianali e incontri con i maestri costruttori, trasformando il territorio in un crocevia culturale unico nel suo genere.

Enogastronomia e Feste Popolari

Tartufata a Miranda

A Miranda prosegue la Tartufata, appuntamento dedicato al tartufo e alle eccellenze locali. Gli stand serali nel centro cittadino offrono piatti tipici, degustazioni e un’atmosfera conviviale che celebra uno dei prodotti simbolo del territorio molisano.

Festa del Grano di Jelsi

La Festa del Grano di Jelsi è uno degli appuntamenti più iconici del Molise, un rito collettivo che ogni 26 luglio trasforma il borgo in un museo a cielo aperto. La spettacolare sfilata dei Carri del Grano, realizzati interamente a mano con chicchi, spighe e intrecci tradizionali, rende omaggio a Sant’Anna e racconta una devozione che attraversa i secoli

Festa di Sant’Anna a Pozzilli

La Festa di Sant’Anna a Pozzilli rappresenta il momento culminante delle celebrazioni religiose e civili del paese. La domenica si apre alle 07:00 con i riti tradizionali, per poi proseguire con il concerto serale della Aringo Band, l’attesa estrazione dei premi della lotteria e il grande spettacolo pirotecnico di mezzanotte

Festa di Sant’Anna a Cantalupo nel Sannio

Anche Cantalupo nel Sannio rende omaggio a Sant’Anna con una festa che intreccia momenti liturgici e intrattenimento di piazza. Le vie del borgo si animano con celebrazioni, musica e iniziative comunitarie che mantengono vivo un patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione.x

Concerti

Franco Ricciardi in Concerto a Pescolanciano

A Pescolanciano, nell’alto Molise, arriva uno degli eventi più attesi dell’estate: il concerto di Franco Ricciardi, artista amatissimo e protagonista della scena musicale partenopea. L’esibizione, in programma alle 20:00

Vittoria Ianncone canta Noemi a Trivento

Il concerto tributo a Noemi “Sono solo…” di Vittoria Iannacone si terrà a Trivento i alle ore 21:00 in Largo Calvario.L’evento fa parte del cartellone della Festa dei Santi Patroni (Nazario, Celso e Vittore

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 luglio

Alex Britti in concerto a Trivento

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso