In via XXIV Maggio a Campobasso al via l’appuntamento enograstronomico. Il 27 luglio prosegue l’Oratino Beer Fest

REGIONE – Lunedì 27 luglio 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Per serate al parco in via XXIV Maggio a Campobasso c’è la festa della Pizza con “L’imperatore della pizza” a 5 euro.

Il fino al 31 luglio a Oratino seconda edizione dell’Oratino Beer Fest in contrada Peschiatura; stessa data con Antonio Meccanici “I Monti del Matese” alla scoperta dell’appennino sannita (prenotazioni allo 0583-356182). Passiamo a Termoli con Beer Reggae alla Birreria Luppolover (prenotazioni al 3296123953).

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Altri appuntamenti con le Serate al Parco sono per il 28 e 29 con la Festa della pizza con “L’imperatore della pizza” (5 €) quindi il 30 con la Festa degli arrosticini, il 31 con musica live e selezione vini del Trentino e il 1° agosto con la musica folk “I Zig Zaghini”.

Il 28 luglio al Coffee Time di Campobasso “Birr e purchett” con birra dello stretto e panino con porchetta a 5 euro.

Il 28, 29 e 30 luglio Laboratorio di scrittura estivo con Antonio Pascale a Villa de Capoa Campobasso. Il 28 a Bonefro “Fotografia al femminile” tra approfondimenti, proiezioni e dibattito.

Il 30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto quattro giornate con partenza garantita a 25 euro. Ogni giornata un tema differente “Scapoli – Castel San Vincenzo – Fornelli”, “Altilia al chiarore della luna”, “Pietrabbondante e Agnone” e “Termoli e Larino tra olio e vino”. Prenotazioni allo 0874.453343.

Rivertrekking lungo il fiume Carpino il 30 luglio.

Dal 31 luglio al 2 agosto all’Oasi delle Mainarde sul Lago di Castel San Vincenzo (IS) kayak, wind surf e kite surf. Stesse date per l’evento di Capo D’Acqua Experience “Eremi, vette, rifugi e cascate in Molise”.

Il 1° agosto escursione sotto le stelle, per conoscere stelle e costellazioni. Saliremo a Monte Campo da località Santa Lucia.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 18 luglio, 1 agosto, 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Noche Argentin al Coriolis by Eden giovedì 6 agosto con cucina tipica e spettacolo di tango.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.