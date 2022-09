A Termoli si parla di ludopatia; mostre a Termoli e Campobasso. Come iscriversi alle escursioni del weekend

REGIONE – Martedì 27 settembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Fino al 30 settembre mostra personale a cura di Giuseppe Benvenuto e Sara Maffei a Termoli, alla Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo. Orario 18.30-21.30.

Fio al 30 settembre Mostra personale su Giosetta Fioroni alla Casa Museo Stephanus, a Termoli: orario 18-30-21-30.

Fino all’8 ottobre, a Palazzo Gil a Campobasso, Fausto Podavini presenta la mostra “Mirella. Una storia di Alzheimer e d’amore”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 SETTEMBRE

Ultimi appuntamenti, a Campobasso, del calendario di eventi e incontri programmati dal Comune per il mese di settembre.

All’istituto “Ettore Majorana” di Termoli, a partire dalle ore 9.30, si terrà la manifestazione “Mafie e gioco”: Il tema della ludopatia approda a scuola.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 settembre

Il Mistero delle Voci Bulgare (Le Mystere des Voix Bulgares) sarà ospite di Poietika Art Festival sul palco del Teatro Savoia a Campobasso.

30 settembre

Simona Boo, la voce dei 99 Posse, torna in Molise per i live del Barrique Bar di Isernia: inizio alle ore 21.

1 ottobre

UrbanTrek nel “Borgo del Merletto”: passeggiata nel centro storico – Alle 17.00 a Iserniaigura anche l’evento di lettura in più lingue “Alla ricerca dell’arcipelago delle lingue”, aperto a tutti, e che si terrà lunedì 26 settembre presso i locali della Bibliomediateca Comunale di Campobasso in via Roma 41-43 dalle 17 alle 19.

Escursione su Monte Miletto: trekking in vetta – Alle 9.00 a Campitello Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

2 ottobre

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione sul Monte Meta. Per informazioni e prenotazioni si invita a contattare il numero 3287639268

5 ottobre

Da oggi fino al 9 ottobre si svolgerà a Larino la 279^ edizione della Fiera d’Ottobre. Ogni giorno, dalle 10.00 alle 22.00, sarà possibile visitare la fiera, assistere a convegni, intrattenersi con gli eventi serali.

8 ottobre

Trekking “Al chiar di luna”: passeggiata serale con aperitivo – Alle 20.00 a Macchia d’Isernia (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

9 ottobre

Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “Il bramito del cervo”: passeggiata silenziosa nel PNALM a Valle Fiorita – Alle 14.00 Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

15-16 ottobre

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.

15 ottobre

Trekking “La via del tartufo”: ricerca nel bosco e degustazione – Alle 10.00 a Busso (CB), Escursione su Monte Miletto: trekking in vetta – Alle 9.00 a Campitello Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

16 ottobre

Passeggiata in vigna durante la vendemmia, con visita in cantina e degustazione – Alle 10.00 a Baranello (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

22 ottobre

Trekking in fattoria: passeggiata esperienziale con degustazione – Alle 15.30 a Rocchetta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking sul Monte Meta: escursione sulla vetta regina delle Mainarde – Alle 9.00 a Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

23 ottobre

“La via delle castagne”: passeggiata nel bosco con degustazione – Alle 9.30 nei Boschi del Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “Colori d’autunno”: passeggiata su Colle dell’Orso – Alle 10.00 a Carpinone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

29 ottobre

“A passo d’Asino”: trekking con asinelli e aperitivo in uliveto – Alle 9.30 a Fornelli (IS) Trekking “Dal casaro”: passeggiata esperienziale con laboratorio e degustazione – Alle 9.30 a Guardiaregia (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

30 ottobre

“I sentieri dell’olio”: passeggiata tra gli uliveti frentani con degustazione e musica – Alle 9.30 a Larino (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking dei briganti: passeggiata sul Matese e degustazione in masseria – Alle 9.30 a Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.