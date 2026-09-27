Eventi in Molise il 27 settembre: mostre d’arte al MACTE di Termoli e ultime iniziative delle Giornate Europee del Patrimonio

REGIONE – Il Molise si anima anche oggi, 27 settembre, con appuntamenti dedicati all’arte, alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio storico. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre contemporanee ospitate al MACTE di Termoli alle iniziative delle Giornate Europee del Patrimonio, sono numerose le occasioni per scoprire musei, castelli e luoghi simbolo della regione attraverso visite guidate, laboratori ed eventi speciali.

GLI EVENTI DEL 27 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due esposizioni dedicate ai temi della crisi climatica, della natura e dei nuovi ecosistemi tra realtà e immaginazione. Le mostre resteranno aperte fino al 26 settembre.

Giornate Europee del Patrimonio 2026 in Molise

Seconda e ultima giornata della manifestazione promossa dal Ministero della Cultura che quest’anno è dedicata al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Per l’occasione, musei, castelli e luoghi della cultura apriranno le loro porte ai visitatori con iniziative speciali e aperture serali straordinarie al costo simbolico di un euro.

Numerosi i siti coinvolti sul territorio regionale. A Larino sarà possibile visitare il suggestivo Palazzo Ducale, attraverso percorsi dedicati alla storia del borgo e delle sue tradizioni. A Monteroduni, il Castello Pignatelli accoglierà il pubblico con visite guidate alla scoperta delle imponenti fortificazioni medievali. Spazio anche alla valorizzazione del patrimonio locale con il Museo Civico di San Giuliano del Sannio, che propone un viaggio tra le testimonianze storico-artistiche del territorio.

Ad Agnone, il Museo Storico della Campana “Giovanni Paolo II” offrirà esposizioni e laboratori dedicati all’antichissima arte della produzione campanaria, mentre il Museo a cielo aperto della memoria contadina accompagnerà i visitatori in itinerari antropologici pensati per riscoprire le radici rurali del Molise.

Palazzo Iacovone a Poggio Sannita partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con visite guidate

Eventi culturali

Campobasso – Celebrazioni dei 220 anni della Provincia: Entra nel vivo la giornata celebrativa tra Palazzo Magno e il Teatro Savoia, con momenti istituzionali e appuntamenti musicali dedicati al rapporto tra l’ente e il territorio.

Bojano – Festival Letterario: Appuntamento con la quinta edizione del festival itinerante del racconto “Una Terra Chiamata Molise”, kermesse culturale che valorizza i borghi e le storie della regione.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 settembre

All’Unimol di Termoli il Distretto turistico “Molise Orientale” organizza un incontro dedicato al rapporto tra pubblico e privato nello sviluppo economico del turismo.

A Campobasso un incontro dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e sport: applicazioni tecniche, nuove prospettive e centralità dell’operatore umano.