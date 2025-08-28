Il 28 agosto 2025 mostra fotografica a Bonefro, concerto lirico a Civitanova del Sannio e “Pizza e Birra Village” a Campobasso

REGIONE – Oggi, giovedì 28 agosto, in Molise, l’estate continua a regalare momenti di cultura, musica e convivialità. Molisenews24.it ricorda che a Bonefro, fino al 31 agosto, è possibile immergersi nella memoria collettiva attraverso la mostra fotografica “Ritorno in Molise”, un percorso visivo che racconta il territorio e le sue radici.Nel cuore di Civitanova del Sannio, la serata del 28 agosto sarà impreziosita da un concerto lirico nella Chiesa Madre, con le voci di Chloé Hurst, Aaron Durand e Antonietta Di Palma, per un’esperienza musicale intensa e raffinata. E per chi cerca un’atmosfera più informale, a Campobasso prosegue il “Pizza e Birra Village”, dove gusto e allegria si incontrano fino alla fine del mese.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 AGOSTO

Concerto lirico con Chloé Hurst, Aaron Durand e Antonietta Di Palma nella Chiesa Madre di Civitanova del Sannio.

“Pizza e birra village” a Campobasso (fino al 31).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

Sagra della polenta a Castelpetroso.

Sagra dei maccheroni, salsiccia e carne alla brace a Pietracatella.

A Capracotta, presso la casa della Cultura nel palazzo municipale, presentazione del rapporto “Montagne Italia”.

Alle 20.30 il quartetto vocale Faraualla porta “Culla e Tempesta” all’ex distretto militare di Campobasso.

30 agosto

Grisulandia a Riccia.

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

31 agosto

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).