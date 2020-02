I principali eventi in Molise di venerdì 28 febbraio 2020: Jazz duo al Drop di Campobasso, spettacolo con Grazia Scuccimarra ad Agnone

CAMPOBASSO – Venerdì 28 febbraio con nuovi appuntamenti in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata di oggi. A Campobasso presso la Galleria Gino Marotta – Aratro Unimol prosegue la mostra “Vedere il Paesaggio” omaggio ad Antonio Pettinicchi, uno dei più importanti artisti nati in Molise nel secondo Novecento. Al Circolo Sannitico appuntamento con Scritti di cuore. In questa occasione in programma “Favole a merenda”, in compagnia di Andrea Satta – a cura di Unione Lettori Italiani – Convitto Nazionale “M.Pagano” (destinato ai bambini dai 7 anni in poi) (16.30). Alla Casa del Popolo presentazione del libro “Sogni di un uomo”, una raccolta di poesie di Soumaila Diawara e a seguire cena sociale. A Drop Daria Tanno alla voce accompagnata dalla chitarra di Francesco de Simone per una serata all’insegna del jazz di qualità (21.30).

Presentazione delle novità Sensai alla Profumeria Pina di Isernia dalle 17.30 con consigli di trucco e cosmetica.

Al cinema Sant’Antonio di Termoli appuntamento con I futurieri – I social media nel ‘700 (19). Al via la due giorni di formazione per resinatori a norma UNI 11704, un vero e proprio patentino con certificato riconosciuto e pubblicato sull’albo Nazionale degli Applicatori Certificati, ottenibile con superamento di esame da parte dell’Ente partner (info al 333.4832824). Al Teatro Italo Argentino di Agnone in scena “Così impari” di e con Grazia Scuccimarra (21). Alla Birreria Luppolover torna “La Pipa Nera ancora più nera con birra nostop a 10 euro (prenotazione tavoli al 329.6123953). The Friday special sound Fabrizio Della Corte a Via Firenze.

PROSSIMI EVENTI

Il 29 febbraio e 1° marzo ultime due giornate dedicate al Carnevale di Larino presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro romano e di Villa Zappone con visite guidare e laboratori didattici. Per gli amanti della birra dal 4 marzo al via un corso presso Bibenda Galleria del Vino. Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Il 2 e 3 marzo il Teatro Savoia ospita la commedia di Iaia Fiastri “A che servono gli uomini” con Nancy Brilli. Mercoledì 4 marzo ore 18.00 a le Radici nella Terra di Isernia un tuffo nel mondo dei tè pregiati provenienti dai raccolti autunnali del 2019. Escursione di Pasquetta alla Montagnola Molisana – Civitanova Del Sannio (IS) immersi nella natura, tra faggi, rocce, e punti panoramici bellissimi il 13 aprile 2020. International Dinner and Movie Night il 3 marzo al Circolo letterario Beatnik. Al Sagittario Café il 29 febbraio Carnival Party dalle 22. Escursione il 22 marzo nella riserva MaB Unesco Collemeluccio nel territorio di Pescolanciano.

