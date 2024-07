Concerto di Gigi D’Alessio a Campobasso, musica Jazz a Gambatesa. Festeggiamenti a Rotello. Mostre a Termoli e Casacalenda

REGIONE – Domenica 28 luglio 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

“Le radici del Sud” presso la Casa Comunale di Casacalenda. Visitabile fino al 22 settembre. Sale aperte tutti i giorni dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato. Il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 19:20.

Fino al 28 settembre, a Termoli, al MACTE la mostra “Bruno’s House” di Salvatore Arancio.

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 LUGLIO

Prosegue il cartellone dell’Estate Venafrana con “Basket in villa” (fino al 30).

Festeggiamenti a Rotello al via con la fiaccolata di San Donato.

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

A Gambatesa una nuova tappa per due dei quattordici l’11a edizione del Festival Borgo in Jazz.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 luglio

Festeggiamenti a Rotello.

Alle ore 18,00, con la chitarra di Manuele Colacci, si conclude la rassegna Musica in città in Piazzetta Palombo a Campobasso.

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.

Nel Parco Archeologico nazionale di Sepino, sul palco del teatro romano di Altilia, dalle ore 21,00, concerto delle Faraualla.

30 luglio

Nel Parco archeologico di Sepino, sul palco del Teatro Romano di Altilia, alle ore 21, si esibirà Toquinho insieme alla splendida voce di Camilla Faustino.

31 luglio

Alta Marea Festival nel borgo antico di Termoli.

2 agosto

Prende il via “Le Narrazioni di San Lorenzo”: Stefano Sabelli in Piazza Spensieri, a Ferrazzano, davanti ai suoi mosaici ultimati e inaugurati per l’occasione, festeggerà la 50^ replica di Figli di Abramo.

3 agosto

Queenmania, la tribute band al Teatro Verde di Termoli.

Per “Le Narrazioni di San Lorenzo”, Nel Parco Archeologico nazionale di Sepino, sul palco del teatro romano di Altilia, Peppe Servillo porta in scena Marcovaldo.

11 agosto

Festival del folklore e dell’emigrante 2024 a Pietracatella

Evento di Danza con Giada Primiano a Montagano.