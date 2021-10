Torna l’appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria sulla tematica “Economia Personale e Familiare”; mostre

REGIONE – Giovedì 28 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Presso le sale espositive della Fondazione Molise Cultura, al Palazzo Gil di Campobasso, dal 2 ottobre e fino al 14 novembre, è allestita una mostra da non perdere “Yo lo Vi. Visioni di Guerra”. Si tratta di oltre quaranta incisioni di Francisco Goya e una selezione di tele e incisioni del Maestro Domenico Fratianni

Gli altri eventi

È in programma alle 9:30 nell’Auditorium della “Ex Gil” di Campobasso la cerimonia di premiazione del Concorso “Molis3SenzaSostanzeStupefacenti” promosso dall’Ordine degli Avvocati della provincia di Campobasso, Procura della Repubblica e Ufficio Scolastico Regionale e rivolto agli studenti delle classi III delle scuole secondarie di I grado e agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Campobasso per l’anno scolastico 2020/2021.

Giornata dantesca che Unimol dedica ai 700 anni della morte di Dante. L’evento avrà luogo nell’aula Fermi della Biblioteca dell’Università di Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 ottobre

I cittadini molisani potranno pertanto partecipare al consueto appuntamento, completamente gratuito, di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria sulla tematica “Economia Personale e Familiare”.

Oggi e domani é in programma una passeggiata a passo d’asino a Fornelli. A passo lento si passeggerà alla scoperta del territorio per circa 3 km (andata e ritorno). Sarà una occasione per immergersi nel verde e vivere per qualche ora a contatto con la natura e con gli animali, in un clima di assolta spensieratezza.

31 ottobre

Musica, dolciumi e caramelle, risate e tanto divertimento per tutti. La festa di Halloween sarà rappresentata per le vie del centro cittadino nel pomeriggio di Termoli a partire dalle ore 17

Dalle 19 alle 22 Halloween al castello di Venafro con tour guidato al maniero, che, per l’occasione, sarà eccezionalmente aperto.

Borgo stregato ad Halloween a Campomarino. I bambini saranno accompagnati tra le bie del centro storico, addobbate con zucche, candele e ravvivate dalla musica in filodiffusioni: potrenno incontrare sul percorso streghe, fantasmi e molto altro.

A Termoli, alle ore 18, al Cinema Sant’Antonio “Tra anniversari e Romanticismo” con il pianista Piero D’Egidio

Alle 18 Concerto d’organo presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Venafro.

Alle ore 19 presso il Teatro Savoia di Campobasso va in scena Rita.