Leopoldo Santovincenzo dialoga con Mario Martone sul tema “Creare è vivere due volte”. Il 29 giuno spazio anche alla scrittrice Vivarelli

REGIONE – Lunedì 29 giugno 2020 con nuovi eventi in Molise. Al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli che propone la mostra Nanda Vigo Light Project 2020 a cura di Laura Cherubini e realizzata in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo. Era stata inaugurata lo scorso 29 febbraio e chiusa subito dopo, ultimo progetto espositivo realizzato dall’artista in prima persona. Prosegue la mostra Women_Art_Human Rights for Peace a Palazzo Gil fino al 24 luglio. Esposizione dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Alle ore 19 ospite di Next StArt, il ciclo di conversazioni online di Poietika, la rassegna di Fondazione Molise Cultura e Regione Molise penultimo appuntamento con Leopoldo Santovincenzo che dialoga con Mario Martone.

Nuovo appuntamento con Ti racconto un libro Infanzia on line il 29 giugno in compagnia della scrittrice Anna Vivarelli vincitrice di importanti premi letterari. Racconterà Storie incredibili di animali fantastici, con le illustrazioni di Chiara Armellini.

Su Termoliwild (@termoli.wild) alle 15 viaggio nel social o dis-social di Roberto Alborghetti, una guida per ragazzi under 14 (e non solo), una lettura che “Misura il tuo modo di stare (bene) nella rete”.

Indetta la Prima Edizione del concorso “Campobasso in fiore”, che si svolgerà a Campobasso dal 27/06/2020 al 31/08/2020.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Il 2 luglio appuntamento con Ti racconto un libro Infanzia on line. I bambini avranno l’occasione di conoscere in anteprima I Briganti Compagnia delle arti e di assistere ad un “assaggio” del loro nuovo spettacolo.

L’11 luglio a Fornelli “Lenta…mente: serata sotto le stelle” dalle ore 18.30 con ritrovo presso il Borgo Antico di Fornelli, apericena al ristorante “La Vecchia Torre” quindi spostamento a La Piccola Bottega e alla scoperta del cielo tra osservazione delle stelle e racconti di miti e leggende.

L’11 e 12 luglio Acquatrekking con la risalita del corso del fiume controcorrente con delle particolari tute fino ad arrivare alla cascata Schippo. Presente guida AIGAE specializzata (info e prenotazioni al 3454325380). L’attività sarà conclusa con una visita alle spettacolari Cascate di Carpinone.

