Concerto di Erica Mou a Termoli e del duo Petti a Campobasso; solenni festeggiamenti in onore del Patrono San Donato a Rotello

REGIONE – Sabato 29 luglio 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

La galleria Spazio Arte Petrecca di Isernia ospita fino al 30 luglio la mostra “Raccontami”, personale di Nadia Fanelli. Gli orari: dal martedì al sabato 18:00-20:00.

Fino al 20 novembre presso l’Aula Magna dell’Unimol a Campobasso la mostra antologica La memoria della neve di Giancarlo Limoni.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 29 LUGLIO

Alle ore 11.00, si terrà il congresso territoriale dell’UGL di Campobasso, in via Muricchio, 1 presso la Sala Alphaville (Centro culturale ex Omni) in cui il Segretario Generale UGL, Paolo Capone, parlerà dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro.

Prosegue il programma Aestiva 2023 a Campomarino.

Settimana del libro (fino al 30 luglio) a Rio Nero Sannitico.

Prosegue a Villa de Capoa di Campobasso la rassegna VillainCanto con il concerto “From home to the world” del Duo Petti, composto dai musicisti molisani Erika e Manuel Petti, voce jazz e fisarmonica.

Nel borgo antico di Termoli ultimo giorno della 3° edizione di “Alta Marea Festival”: il programma.

A Fornelli nuovo appuntamento con la rassegna “Donne all’opera. Contro la violenza di genere”

A Termoli fa tappa il tour di Erica Mou. Ad accompagnarla sul palco ci saranno Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla.

Al via (proseguiranno fino al 6 agosto) i Solenni festeggiamenti in onore del Patrono San Donato presso la Parrocchia Santa Maria degli Angeli a Rotello.

A Campomarino nella terrazza di Palazzo Norante a partire dalle 21.00 il giornalista, scrittore ed ex deputato Gero Grassi parlerà del sequestro e omicidio di Aldo Moro.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 luglio

Per iscriversi alle sottoelencate escursioni del giorno rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Volo in parapendio sulla valle del Trigno h 9.00-18.00, Montefalcone del Sannio (CB)

Noleggio eco-boat, canoa, kayak, sup e idrobike h 10.00-19.00, Lago di San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione h 10.00, Busso (CB)

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)



Canyoning nel torrente Verrino h 9.30, Agnone (IS)

AquaRide e AquaRide Bimbi: tuffi, nuotate, scivoli e teleferiche nel fiume h 10.00 e 16.00, Carpinone (IS)

Trekking del “Re Fajone” alla Riserva Mab di Montedimezzo h 9.30, Vastogirardi (Is)

Acquatrekking fluviale per adulti e bambini h 10.00, Rocchetta al Volturno (IS)

Bambini a cavallo: passeggiate su pony h 9.00-19.00 Sant’Agapito (IS)

Escursione in e-bike in Alto Molise h 9.30/12.00/16.00 Castel del Giudice (IS)

Escursione in quad in Alto Molise h 9.00-19.00, Pescopennataro (IS)

A Fornelli nuovo appuntamento con la rassegna “Donne all’opera. Contro la violenza di genere”

Concerto dei Savana Funk a Campitello Matese.

A Termoli prosegue (si concluderà il 14 agosto) la rassegna cinematografica all’aperto “Il Cinema e Le Stelle”.

Dalle ore 21 al parco giochi del quartiere Sant’Alfonso di Termoli è infatti in programmazione il film commedia “Belli Ciao” con i brillanti attori comici Pio e Amedeo.

A Termoli dalle 21.00 nella Sala convegni Centro Ecclesia Mater in piazza Sant’Antonio, l’Aut Aut Festival ospiterà la giornalista Raffaella Fanelli che presenterà il suo libro “La strage continua. La vera storia dell’omicidio Pecorelli”.

1° agosto

Al via la rassegna sul Cinema all’aperto in piazzetta Sanfelice, organizzato dalla Compagnia Cast col patrocinio del Comune di Isernia.

5 agosto

in Piazzale del porto si esibirà Carl Brave per l’unica tappa molisana del suo tour.

8 agosto

A Casacalenda prende il via (e proseguirà fino al 13) la rassegna “Molise Cinema”

14 agosto

Arriva Capracotta l’energia dei 99 Posse. Il concerto si terrà alle ore 15:30 in località Prato Gentile.

15 agosto

Ferragosto con Morgan e la Medit Orchestra a Campitello Matese

16 agosto

Concerto di Tony Hadley a Campitello Matese per il Montagna Molise Festival.

17 agosto

Alle ore 21:30 – a Termoli – presso il Teatro Verde al Parco Comunale “G. La Penna” è in programma l’attesissimo concerto di Al Bano Carrisi.

Concerto dei Marlene Kuntz a Campitello Matese.

1 settembre

Prende il via, e proseguirà fino al 3, la Fiera dei formaggi ad Agnone.

9 settembre

Ron in concerto a Capracotta.