REGIONE – Lunedì 3 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

A Termoli le celebrazioni per la Festa di San Basso. Nel programma odierno celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta da S.E. Mons. Gianfranco De Luca, Santa Messa, lancio della corona per i caduti in mare e preghiera. Dalle 20 alla mezzanotte i fedeli potranno rendere omaggio a San Basso nella Basilica Cattedrale. Queste alcune riflessioni che il Vescovo ha voluto condividere con i fedeli:

“In questo tempo sospeso e attraverso queste privazioni il Signore ci offre una possibilità, quella di rivisitare il senso e il significato di quanto, con orgoglio e fedeltà, ripetiamo ogni anno nella ricorrenza della celebrazione della festa di San Basso, nostro patrono. Un’occasione per riscoprire la radice di tutto, le motivazioni che animano questi momenti della nostra identità e li rendono parte della nostra vita di popolo, facendo vibrare l’animo e il cuore di ciascuno. Questa ricerca, come ho avuto modo di condividere in questi mesi nelle nostre comunità, può rimettere in moto la nostra fede, superando anche gesti esteriori e di folklore, dando senso alle nostre tradizioni con rinnovato impegno anche per il futuro, quando si potranno riprendere le processioni, le iniziative e i momenti di aggregazione. Pertanto, anche in questa occasione, vorrei richiamare l’invito a cogliere e leggere tutto alla luce della Parola di Dio che, se accolta e vissuta nella fede diventa espressione di ogni gesto della nostra vita personale e collettiva. Consapevole della fatica e delle rinunce rispetto a riti così partecipati e attesi affido la comunità di Termoli e dell’intera diocesi all’intercessione di San Basso, assicurando la preghiera viva e la mia benedizione. Possa guidarci nell’attesa con un motivo di speranza e non di rassegnazione”.

Festival Molise Cinema a Casacalenda dal 4 al 9 agosto con film visibili e documentari in streaming. Il 4 in via Rosello a Bonefro dalle 18 inaugurazione dell’installazione artistica “Gli ombrelli”. Stesso orario per il riciclo creativo presso la spiaggia libera Marina di Montenero mentre alle 12 al Belvedere Ugo Calise di Oratino accoglienza e visita guidata partecipanti Cammina Molise.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Noche Argentina al Coriolis by Eden giovedì 6 agosto con cucina tipica e spettacolo di tango. Il 7 agosto Radis Trio per Musica in Città a Campobasso.

Al ristorante Porta Tammaro di Altilia (CB) Miss Altilia con selezioni l’8 agosto ed elezione il 9. Inizio sempre dalle 20.30 e premiazione in denaro per 1°, 2° e 3° posto.

Il 14 agosto Jeep Tour altissimo Molise in località Prato Gentile Capracotta. A bordo di un fuoristrada per entrare nella parte più nascosta e meno conosciuta del territorio, attraverso semplici sterrati o mulattiere insidiose. Prenotazioni: Alessandro: 347.7305781 e Giulia: 340 41072932.

