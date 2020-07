MoliseCinema a Casacalenda 2020: quando, le giurie

Il festival, giunto alla sua 18ma edizione si svolgerà dal 4 al 9 agosto con alcuni eventi speciali e 4 sezioni competitive e altri eventi

CASACALENDA – La 18° edizione del Festival MoliseCinema si svolgerà a Casacalenda dal 4 al 9 agosto 2020. Il festival prevede anche eventi speciali che si terranno in altri comuni della regione Molise. Sono 4 le sezioni competitive del Festival (corti internazionali; corti italiani; documentari italiani; lungometraggi opere prime e seconde). Oltre ai concorsi, nel festival ci saranno numerosi altri eventi, proiezioni speciali, incontri con i protagonisti, laboratori di cinema, presentazione di libri, retrospettive, mostre, spettacoli e concerti.

Per la prima volta presenterà gran parte dei suoi film online, grazie alla collaborazoione con il portale MYmovies, tra i più importanti portali italiani di cinema. Dal 4 al 9 agosto saranno visibili in streaming, integralmente e gratuitamente, e per 24 ore dalla data di rilascio del film, i fil dei concorsi del Festival dedicati al cortometraggio (corti italiani e internazionali), e ai documentari. Alcune delle opere prime e seconde saranno anch’essi visibili gratuitamente su MYmovies. La visione è gratuita e basterà registrasi sul sito https://www.mymovies.it/ per accedere alla sala virtuale di MoliseCinema.

LA GIURIA

Virtuali? Sì ma sempre più competenti e appassionate. Saranno così le giurie della diciottesima edizione del MoliseCinema. Tra giovani talenti e autori affermati, produttori raffinati e attori amati dal pubblico, studiosi di cinema e programmer internazionali. Anche quest’anno i film in concorso a MoliseCinema saranno visti e discussi insieme durante riunioni di giuria al cardiopalma per decretare i vincitori del 2020.

Ecco i nomi dei giurati per le categorie in concorso:

Selezione ufficiale “Percorsi”, concorso corti italiani

Simone Gandolfo, attore

Maria Iovane, regista

Maria Sole Tognazzi, regista

Selezione ufficiale “Paesi in corto”, concorso corti internazionali

Erenik Beqiri, regista

Marta Donzelli, produttrice

Sarah Momesso, short film programmer

Selezione ufficiale “Frontiere”, concorso documentari