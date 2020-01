I principali eventi di venerdì 3 dicembre 2020: spettacolo al Savoia, al Teatro Parrocchiale di Campomarino e a Bonefro

CAMPOBASSO – Venerdì 3 gennaio in Molise con i principali eventi partendo da Campobasso che alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Vittorio Emanuele II e alla mostra presepi e Tradizioni al Museo dei misteri aggiunge anche la rappresentazione teatrale “Una serata tranquilla” a cura della compagnia Non solo parole al Teatro Savoia (21). Al Libertine dalle 22.30 la musica dei “Produci Consuma Crepa” PCC.

Ad Agnone oltre alla mostra del costume femminile Agnonese a Palazzo S. Francesco appuntamento con “Aspettando La Befana” al Bar Ristorante Pizzeria Da Giovanni: ricco buffet e dombolata con ricchi premi (info e prenotazioni 0865779150).

A Isernia è possibile seguire sia la mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” presso lo spazio arte petrecca, sia quella di Fotografia e Pittura di Giada De Santis e Valeria Vallone all’ex lavatoio (10:30-13:00 – 17:00-20:00). Presentazione del libro di Nicola Mastronardi “Figli del Toro” alla Biblioteca Comunale M. Romano (17).

Al Castello Svevo di Termoli prosegue “Impara con gli artisti molisani e…” (18-22) mentre a Via Firenze primo venerdì 2020 in compagnia di Ark aka Sonny con djset, drink, food e divertimento.