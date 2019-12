I principali eventi di lunedì 30 dicembre 2019: selezione musicale allo Zeppelin pub, Tombolata a Castelmauro e Fornelli

CAMPOBASSO – Ci avviciniamo alla conclusione di questo 2019, prima di arrivare agli eventi del Capodanno 2020, sguardo a quelli che caratterizzano lunedì 30 dicembre in Molise. Partiamo da Campobasso dove prosegue la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Vittorio Emanuele II oltre la mostra presepi e Tradizioni al Museo dei misteri. A questi aggiungiamo l’Hops Up e propone un menù con gli arancini fine anno per la serata mentre lo Zeppelin pub terza natalizia in compagnia di Smith n Roll con la sua selezione che spazierá dall’heavy psych blues al killer boogie rock ‘n roll.

Proseguiamo con Isernia dov’è possibile seguire sia la mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” presso lo spazio arte petrecca, sia quella di Fotografia e Pittura di Giada De Santis e Valeria Vallone all’ex lavatoio (10:30-13:00 – 17:00-20:00).

Ad Agnone mostra del costume femminile Agnonese oltre alla presentazione libro di Nicola Mastronardi “Figli del Toro” mentre prosegue a Bagnoli del Trigno l’IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima. A Castello Svevo di Termoli dalle 18 “Impara con gli artisti molisani e… ” mentre a Castelmauro proiezione film natalizio e tombolata alla Sala Teatro (16).

Loto Link Festival – Lavori in Corso a Ferrazzano (20.30) mentre all’Auditorium comunale di Fornelli ci sarà una tombolata (20.30). Dalle 19 I maitunat di Gambatesa, alla Chiesa Madre di Sant’Elia a Pianise concerto di musica da camera dal ‘500 ad oggi con Molise Brass Ensemble e l’albero ad uncinetto con il mercatino natalizio a Trivento.

