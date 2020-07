Festa degli arrosticini in via XXIV Maggio a Campobasso, specialità argentine all’Essentia show restaurant, No Funny Suff a Via Firenze

REGIONE – Giovedì 30 luglio 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Laboratorio di scrittura estivo con Antonio Pascale a Villa de Capoa Campobasso. Per le Serate al Parco in via XXIV Maggio Festa degli arrosticini e birra alla spina. All’Essentia show restaurant un viaggio alla scoperta delle origini della chef con specialità argentine: las empanadas de carne, jamón y queso, el pastel de papas, el asado argentino con chimichurry y ensalada rusa e dessert (25 euro e prenotazioni al 3408036779).

Il fino al 31 luglio a Oratino seconda edizione dell’Oratino Beer Fest in contrada Peschiatura; stessa data con Antonio Meccanici “I Monti del Matese” alla scoperta dell’appennino sannita (prenotazioni allo 0583-356182). Rivertrekking lungo il fiume Carpino il 30 luglio.

Il 30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto quattro giornate con partenza garantita a 25 euro. Ogni giornata un tema differente “Scapoli – Castel San Vincenzo – Fornelli”, “Altilia al chiarore della luna”, “Pietrabbondante e Agnone” e “Termoli e Larino tra olio e vino”. Prenotazioni allo 0874.453343.

Passiamo a Termoli con Beer Funky alla Birreria Luppolover (prenotazioni al 3296123953). A Via Firenze torna la musica live con i No Funny Stuff dalle 22 mentre al Grecale live music classic rock anni 70/80.

Il canale YouTube della Diocesi di Termoli-Larino propone ogni sera a partire dal 2 maggio un momento di preghiera alla ore 21. “Rosario in famiglia” è il nome dell’appuntamento che coinvolgerà le famiglie in collegamento con la casa del Vescovo De Luca di Termoli.

PROSSIMI EVENTI

Appuntamenti con le Serate al Parco il 31 con musica live e selezione vini del Trentino e il 1° agosto con la musica folk “I Zig Zaghini”.

Dal 31 luglio al 2 agosto all’Oasi delle Mainarde sul Lago di Castel San Vincenzo (IS) kayak, wind surf e kite surf. Stesse date per l’evento di Capo D’Acqua Experience “Eremi, vette, rifugi e cascate in Molise”.

Eremi vette rifugi e cascate in Molise a cura di Capo D’Aqua fino al 2 agosto con max 25 partecipanti. Il 31 luglio primo giorno si raggiungerà l’Eremo di Sant’Egidio al tramonto dove ad attenderci ci sarà la storia particolare di una Suora eremita che ha deciso di vivere lì, affacci panoramici, castagni giganti e un tramonto spettacolare (km 10 – dislivello 600 m – Difficoltà: E). Il 1° agosto l’escursione che ci porterà sui 2000 del Molise. Sul Monte Miletto attraversando lo spettacolare Campo dell’Arco. Anche qui i panorami saranno incredibili, il percorso suggestivo e incredibile (km 10 – dislivello 800 m – Difficoltà E). Il 2 agosto un anello bellissimo sulla Montagnola Molisana tra storie di pastori, transumanti e segni antropici con partenza dal Lago di Carpinone. E poi una degustazione di formaggi con incontro con l’Azienda Agricola Mastronardi Lina, degustazione e attività esperienziale su lavoro del formaggio (Km 17 – dislivello 700 m . Difficoltà E). Visita a Carpinone e alle sue fantastiche cascatelle. Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Alex Vigliani e Gaetano De Santo.

Il 31 luglio What If in concerto a Campobasso per la rassegna musica in città. Menù del venerdì ai Due Fuochi con ravioli di baccalà con pachino alla pizzaiola e insalata di mare a 15 euro a persona (prenotazioni al 349.1510325 o 392.9572881).

Il 1° agosto escursione sotto le stelle, per conoscere stelle e costellazioni. Saliremo a Monte Campo da località Santa Lucia.

Il 2 agosto Tosca Tavaniello in concerto a Villa De Capoa Campobasso per la rassegna musica in città. Cinowork ricerca su Tartufo dalle 8.30 presso l’Associazione Vivi Colle dell’Orso (iscrizioni entro il 30 luglio, info al 3398960916).

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni 18 luglio, 1 agosto, 8 agosto, 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Noche Argentin al Coriolis by Eden giovedì 6 agosto con cucina tipica e spettacolo di tango.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.