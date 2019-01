La mostra McCurry, aperitivo networking, cena con chef e giovedì universitario tutto da ballare con la musica commerciale e house

Giovedì 31 gennaio, ultima giornata del mese all’insegna degli eventi a Campobasso. Ricordando che prosegue la mostra “Icons” di Steve McCurry al Palazzo Ex-GIL inaugurata lo scorso 26 gennaio, andiamo a vedere i principali appuntamenti in attesa di un nuovo weekend. Alle ore 18 presso Malatesta Associati (via Muricchio) si svolgerà il primo appuntamento per ascoltare insieme la storia di una giovane donna madre appena fuggita dal Venezuela. Dalle 19 al Kudetà “Startup Grind per Campobasso”, primo aperitivo di networking della città. L’evento si ripete con cadenza mensile ed è gratuito, ai partecipanti verrà dato un 20% di sconto sul biglietto ad una Firesidechat.

Un consiglio per la cena? Sempre a Kudetà ci sarà la possibilità di gustare dalle 20 le idee di Matteo Crisanti (della Trattoria Zì Albina, presente nella guida del Gambero Rosso 2019) chef patron della storica trattoria. Nel menù a sei mani al prezzo di 40 euro (prenotazione allo 0874.1953855) troveremo:

PAN BRIOCHE Speck di tonno, Pesto di Senape e Salsa al Montepulciano

MAZZANCOLLA Zenzero e Soya, Agrumi e Latte di Mandorla

GNOCCHETTO DI PATATE con Brodetto di Pesce e Ricotta di Capra

POLPO FRITTO Crema di Patate e Zafferano, Cime di Rapa

CROSTATA DI FROLLA Crema al Limone, Frutti di Bosco

Al Matrix Bistrot la possibilità di cenare con abbinamento hamburger di chianina 300gr, patatine dipper e birra Pilsner Urquell 0,33 a 18 euro o in alternativa partecipare all’aperitivo o cena con piatto speciale offerto ovvero la zuppa di legumi.

Per chi volesse ballare invece indichiamo il Bahia Café con il suo giovedì universitario nel Campari Jungle Party. Dance room con musica commerciale e house dj’s. Presente area privè a partire da 40 euro e sala fumatori (info e prenotazioni 339.3596613 – 3931443685).