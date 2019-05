A Termoli prosegue l’Olivetti Lab e ultimo appuntamento dell’anno pastorale del “Dove due o più”. La movida a Campobasso

Venerdì 31 maggio tra formazione e riflessione abbiamo indicato nel titolo in quanto tra gli appuntamenti del giorno troviamo due in particolare a Termoli. Il primo è l’Olivetti Lab & Tour che oggi porta alla visita straordinaria del Convento di San Martino in Pensilis, luogo importantissimo dal punto di vista storico, artistico e culturale. Ci sarà un approfondimento culturale della dott.ssa Maria Giovanni Giorgetta dal titolo “Il restauro dell’ultima cena di Leonardo da Vinci” ad opera di Adriano Olivetti. Il secondo è presso la Parrocchia Santa Maria degli Angeli sempre a Termoli. Si tratta dell’ultimo appuntamento, per l’anno pastorale 2018/2019, del “Dove due o più” organizzato dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Termoli-Larino. Momenti di condivisione e preghiera aperti a tutti con la partecipazione del Vescovo, Gianfranco de Luca.

“In ogni incontro del ‘Dove due o più’ – spiega don Pio Di Rosario, responsabile del servizio diocesano per la Pastorale Giovanile – vivremo un momento di riflessione e approfondimento della nostra fede attraverso il confronto con alcuni testimoni. In questa occasione, che rientra nel mese mariano, ci si soffermerà in particolare sulla figura della Vergine Maria ricordando anche quanto detto da Papa Francesco in occasione dell’ultima Giornata mondiale della Gioventù definendo Maria come l’influencer di Dio. Le che, come ha spiegato il Papa “non compariva nelle reti sociali dell’epoca, non era una influencer, però senza volerlo né cercarlo è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia” con un sì convinto e pieno di amore incondizionato che sprona anche tutti noi ad aprirci e ad accogliere senza paura la forza trasformatrice dell’amore di Dio”.

In attesa di entrare nel vivo degli eventi per questo fine settimana di giugno tra programma eventi e disco vi ricordiamo in serata a Campobasso il Friday Night al Bar Dieffe e il venerdì house LIFT del DOGMA.

Di seguito il programma con i principali eventi del giorno ricordando che è possibile segnalare gli eventi dal Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 31 MAGGIO 2019

CAMPOBASSO

Workshop Forestenergia – Unimol (9)

Corso Fast Refill Master M Capeccio – Crystal Nails Academy (9)

Democrazia, Costituzione e Conoscenza – Unimol (9)

Marco Colazzo, mostra “a fiume su un’idea” – Galleria Gino Marotta (10)

Friday Night – Bar Dieffe (21)

LIFT, il venerdì house – DOGMA (23.55)

LAGO DI OCCHITO

Occhito’s Lake – Occhito Riding Holidays (16)

TERMOLI

A tutta vista – Ottica Mascitto (dalle 9)

Make-up più trattamento viso Clarins – Bontempo Profumi (9)

Olivetti Lab & Tour – Associazione PietrAngolare (9)

Fraday i’m in Glover – Kitebeach (16.30)

Dove due o più, ultimo appuntamento – Parrocchia Santa Maria Degli Angeli (20)

Aperidoc – Molidoc (21)

VENAFRO