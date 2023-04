Al Teatro Savoia di Campobasso in scena “Arie di Tosca”; Ct dell’Italvolley De Georgi incontra gli studenti all’Unimol

REGIONE – Martedì 4 aprile 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 4 APRILE

Dalle ore 11 il commissario tecnico dell’Italvolley Fernando De Giorgi sarà nell’Aula Magla dell’Università degli studi del Molise, a Campobasso, per partecipare ad un incontro con studenti dell’Ateneo ed appassionati.

Alle ore 21, al Teatro Savoia di Campobasso, per la rassegna “Palcoscenici” andrà in scena “Arie di Tosca”. Le arie immortali di Giacomo Puccini della famosa opera Tosca saranno eseguite da tre interpreti di fama: Angela Nicoli, Salvatore Cordella, Francesco Landolfi insieme all’Entr’Acte Orchestra che sarà diretta dal Maestro Silvano Corsi.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 aprile

A Isernia ha inizio il corso di inglese livello A2: avrà la durata complessiva di 24 ore e sarà suddiviso in 12 lezioni da due ore ognuna, dalle 17 alle 19. Come iscriversi.

12 aprile

Al Teatro Savoia di Campobasso Sergio Castellitto porterà in scena “Zorro”, scritto da Margaret Mazzantini.

15 aprile

Il “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi partirà con la Data Zero all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne.

Al Teatro Fulvio di Guglionesi fa tappa il progetto Decamerock.

16 aprile

Al Teatro del Loto di Ferrazzano fa tappa il progetto Decamerock.

17 aprile

Al Teatro del Loto di Ferrazzano fa tappa il progetto Decamerock.