Gli orari delle Sante Messe online. A Campobasso concerto del Nick Di Giovanni Trio; in programma anche ScattAgnone

REGIONE – Domenica 4 luglio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Con il passaggio in zona bianca dell’intera regione e la ripresa della maggior parte delle attività produttive seppur sempre nel rispetto delle misure di sicurezza legate al Covid-19, aumentano gli appuntamenti con le attività artistiche, culturali, sociali e sportive.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi in presenza, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming nella giornata del Corpus Domini. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” . Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito https://www.misterietradizioni.com/museo/ compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Una serie di meravigliose fotografie che ci portano nel cuore dell’Africa per l’anteprima nazionale dell’affermato fotografo canadese Joey Lawrence. Aperta fino al 31 luglio a Palazzo Gil la mostra “Nomads”. Una serie di scatti di grande suggestione sia per il “soggetto” che per il contesto nel quale sono state realizzate.

Un’ p’ du’ San Biase e la Morra è la mostra fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli, fino al 20 agosto nel piccolo paese molisano e segnerà l’inizio del grande evento fotografico che vedrà la presenza del vincitore del World Press 2021 Antonio Faccilongo.

Altri eventi

Escursione con gli asini lungo un sentiero sul fiume Carpino. Il trekking seguirà un sentiero lungo il fiume stesso, saremo accompagnati dagli asini che si caricheranno delle nostre cose. Lungo il percorso visiteremo delle grotte, le grotte di Carpinone, e la ormai famosa cascata. Per informazioni e prenotazioni: 329.7916558.

Dalle 9.30 ScattAgnone: giornata fotografica alla scoperta del paese alto molisano: visita alla Fonderia Marinelli e al borgo a cura della guida Federica Di Menna; pranzo presso il Nuovo Caffé Letterario, cascate del Verrino.

Alle ore 11.00, in villa De Capoa. Dopo il debutto di sette giorni fa con lo spettacolo della cantautrice Lara Molino, l’edizione 2021 di “Musica in Villa”, organizzata dall’Associazione Amici della Musica W. De Angelis e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, proporrà, per questa prima domenica di luglio, il concerto del Nick Di Giovanni trio.

La Proloco di Cercemaggiore presenta: “Maria ai piedi del Monte” – rievocazione storico-leggendaria della Madonna della Libera e del suo Santuario. Proiezione su maxi schermo alle 21.30 sul piazzale del Santuario.

Ultimi giorni (c’é tempo fino all’11 luglio) per partecipare alla 2° edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social, organizzata dall’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini e poi di persona, tra tante destinazioni possibili.

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

6 luglio

Webinar dalle ore 17 alle 19 che sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del CSV Molise e in cui si alterneranno preziosi interventi volti a illustrare il ruolo sociale e il funzionamento concreto dell’emporio solidale.

8 luglio

Serata (G)Astronomica a Monteverde di Vinchiaturo. Dopo una cena con pizza a scelta, crocché, patatine e bibite, trasferimento presso Santa Maria di Monteverde e visita guidata, Osservazione di stelle, pianeti, costellazioni con narrazione di miti e leggende. Prezzo 20 euro. Per prenotazioni: 3294141450.

Appuntamenti di più giorni

Torna Cvtà Street Fest, ideato nel 2016 dall’artista Alice Pasquini, anche quest’anno torna, seppur sotto una veste differente e non vero e proprio festival di street art. Dopo l’edizione 2020, infatti, che ha visto coinvolta la comunità con l’installazione di opere coordinate via Zoom dagli artisti a distanza, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di raccogliere energie e sforzi per chiamare l’artirsta Victor Garcia Repo a Civitacampomarano dal 1° al 7 luglio.

Mercatino del libro usato e del collezionismo cartaceo a Frosolone il 3 e 4 luglio: dalle 11 alle 20.

L’elegante chapiteau dai toni azzurri e rossi di Circo Royal a Termoli dal 5 al 19 luglio è pronto a stupire il suo pubblico. Il complesso circense stazionerà in viale dei Pini (centro commerciale Il Punto).

L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia, alla luce del fenomeno infortunistico che purtroppo vede ogni anno numerosissimi infortuni sul lavoro sia gravi che mortali, per illustrare quella che è la vigente normativa nella materia e per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edile, in collaborazione con la Scuola Edile del Molise e con la Cassa Edile, organizza un seminario sul tema “La prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili”. Gli incontri del seminario saranno nei giorni 14 e 26 luglio 2021.