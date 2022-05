A Campobasso seminario sul rapporto tra famiglia e azienda; mostre a Guglionesi, Isernia e Termoli. Le escursioni del weekend

REGIONE – Mercoledì 4 maggio 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Fino al 10 maggio, presso il Centro Polivalente di Guglionesi, sarà aperta la mostra didattica “Donne ed Emigrazione. Le storie dimenticate”

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza.

Fino al 26 giugno 2022 presso la Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, la mostra antologica “Segni, colori e forme nel nuovo millennio” dell’artista molisano Antonio Corbo. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso che accompagni il visitatore alla scoperta e alla comprensione dei principali filoni di ricerca perseguiti dall’artista nel corso della sua carriera. In particolare: Estetica Paradisiaca, Primordialità, Teorie del cosmo, Sublime e Introspezione. Una distinzione, dunque, di tipo contenutistico dalla quale emergeranno anche le differenti tecniche pittoriche impiegate dal maestro.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 4 MAGGIO

Il nostro tessuto produttivo è prevalentemente composto da imprese di piccole e medie dimensioni la cui proprietà è riconducibile ad una famiglia, ai cui membri è affidata anche l’attività gestionale. Confcommercio Molise, insieme al team di esperti del Centro Clinico Psicologico GEA, affronterà l’argomento in un seminario che coinvolgerà imprenditori e psicologi, in programma dalle 14 alle 17.30 presso la sede confederale di Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 maggio

Alle 16 presso la Sala Venere del Museo Archeologico di Venafro presentazione del libro “Il patrimonio della città. Fonti e temi per la storia di Venafro (secc. XVI – XXI)-

6 maggio

Alle 17:30, presso la sala riunioni dell’associazione in via A. De Bellis a Venafro, intervento della dr.ssa Antonella Caccia de “Le Mainarde molisane nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”.

8 maggio

Una giornata immersi nella natura e nella storia, in uno dei paesi più belli del Molise: Carovilli e la sua frazione Castiglione di Carovilli, da sempre importante crocevia per i Sanniti e per la Transumanza. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare il numero 3287639268

Alle ore 18 (e domani alle 20.30) al Teatro del Loto di Ferrazzano la Compagnia del Sole porta in scena “Il grande inquisitore“, tratto da I Fratelli Karamazov di Dostoevskij.

Con partenza alle ore 9.30Trekking sull’Eremo di San Michele a Foce a Castel San Vincenzo. Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp 328 471 8018 oppre info@attraversoilmolise.org

Trekking fotografico a Valle Fiorita nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise con partenza da Pizzone alle ore 9.30. Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp 328 471 8018 oppre info@attraversoilmolise.org

28-29 maggio

A Montaquila trentanovesima edizione della Sagra della Frittata.