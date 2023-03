A Guglionesi in scena “Figli di Abramo”, a Campobasso concerto del violoncellista Ettore Pagano e della pianista Monica Cattarossi

REGIONE – Sabato 4 marzo 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al’11 marzo, presso la sala espositiva di Palazzo GIL a Campobasso sarà allestita la mostra fotografica ” I colori e le genti del mondo”.

Fino al 19 marzo (inaugurazione oggi alle 17.30), a Palazzo Norante a Campomarino, la mostra fotografica Lungomare, a cura di Nocola Di Bello.

Fino al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 4 MARZO

Il CERP – Centro Europeo di Ricerche Preistoriche, fino al 10 marzo 2023, ospiterà il corso in “Metodologie applicate allo studio delle scienze del Quaternario”

Alle ore 20.45, al Teatro Fulvio di Guglionesi, Stefano Sabelli porta in scena “Figli di Abramo”. Il monologo è una sorta di Mistero Buffo, incentrato sulla vita e la dinastia di Abramo.

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso concerto del violoncellista Ettore Pagano con la pianista Monica Cattarossi

C’é tempo fino a domani per iscriversi al corso per arbitri e ufficiali di campo.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 marzo

Escursione a cavallo: in sella tra sentieri e ruscelli – h 10.30-15.30, Sant’Agapito (IS). Tutti i giorni fino al 5 marzo. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Volo in parapendio: adrenalina e divertimento sulla Valle del Trigno – h 10.00-16.00, Montefalcone (CB). Tutti i giorni fino al 5 marzo. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking “A passi sospesi”: visita al Ponte Tibetano e al borgo – h 10.30, Roccamandolfi (IS). Tutti i giorni fino al 5 marzo. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking con visita alle cascate: passeggiata nel parco fluviale – h 10.30, Carpinone (IS). Tutti i giorni fino al 5 marzo. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org

Ciaspolata panoramica sul Matese – h 9.30, Campitello Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata in Alto Molise – h 9.30, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 9.30-16.00, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Alle 17 al Teatro K di Casacalenda va in scena “Questo Otello é tutto un’altra storia”.

19 marzo

Torna a Campobasso Campobazar, il tradizionale mercatino dell’usato e dello scambio.

1 aprile

Disponibili online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere allo spettacolo “Sono cambiato” che il comico Angelo Duro terrà il 1° aprile a Isernia all’Auditorium Unità d’Italia.

15 aprile

Il “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi partirà con la Data Zero all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne.