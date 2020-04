Eventi Molise oggi, 5 aprile 2020: storia di Campobasso su Facebook

Eventi in Molise di domenica 5 aprile 2020: la cultura non si ferma sul canale dell’Opificio Culturale per scoprire curiosità dell’età medievale

CAMPOBASSO – Domenica 5 aprile la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24.it si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Diretta Facebook dalle 17 con l’Opificio Culturale dalla pagina Facebook Walter Santoro) per parlare della storia della Città di Campobasso ai tempi del Medioevo. Segnaliamo anche il concorso fotografico Brush Up on Molise per condividereun’emozione, uno scorcio, un volto, partecipando. Iniziativa gratuita con dettagli sul sito “iviaggidellorigano”. Resteremo aggiornati sugli sviluppi con costante sguardo alla programmazione delle prossime settimane nella speranza che l’emergenza possa al più presto rientrare.

PROSSIMI EVENTI

Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 (rinviato) e 20 marzo (rinviato), 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Il 15 marzo al Bosco Corundoli Montecilfone “Passeggiata con la Poiana” (info prenotazioni 348.5921343 e 333.1440447). Il 16 aprile allo Stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso “G.E.P.A. Molise per il tuo amico”, triangolare di calcio tra nazionale attori e rappresentativa Campobasso Calcio e Guglionesi. Il 18 aprile Teresa Salgueiro al Teatro Savoia in Alegria. La cantante portoghese torna con il suo ultimo lavoro, un omaggio a José Saramago. Ricordiamo che tutti gli eventi futuri sono sempre condizionati dell’evoluzione del Coronavirus e pertanto suscettibili a rinvio o annullamento.

