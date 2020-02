I principali eventi in Molise di giovedì 6 febbraio 2020: allo Zeppelin Pub 2 Matias Cipiliano in concerto, Il Cervellone Molise al Sup Club

CAMPOBASSO – Giovedì 6 febbraio nuova giornata di eventi in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata odierna partendo da Campobasso. Prosegue “Giornata della Memoria” la mostra storico-documentaria presso l’Archivio di Stato dalle ore 9:00 alle 17:00. Alla pizzeria La Regina torna il karaoke con Sandra e Antonio così come allo Spillbeer. Seconda giornata dedicata all’estetica senza chirurgia presso Atmosphere Massaggi Estetica Benessere & Relax con l’open day Tri Lift dalle 11 alle 20 (info e prenotazioni: 0874/61183). Serata tris polenta per gli aperitivi al Matrix Bistrot, Il Cervellone Molise al Sup Club mentre allo Zeppelin Pub 2 il concerto del chitarrista Matias Cipiliano, accompagnato al basso da Carlo Raviola e alla batteria da Gianpaolo Feola. Nato in Uruguay, ma residente ormai da anni a Buenos Aires, Matias è un chitarrista dal gusto musicale spiccato, in grado di mescolare alla perfezione il sound sanguigno del blues elettrico a quello più delicato ed elegante dello swing, con risultati eccezionali.

A Isernia presso Amelie Fantasy World in via Giovanni XXIII un pomeriggio fantastico da Amélie con i burattini e la splendida favola di Peter Pan (17).

A Termoli fino al 15 febbraio l’evento “Kiss me nel borgo – #unbacionelborgotermoli“, saranno posizionati in forma temporanea all’interno del borgo federiciano di Termoli, 4 “segnaletiche d’amore” nei punti più romantici e panoramici dello stesso, per poter immortalare il bacio più bello dove i turisti e termolesi potranno godere anche di un magnifico palcoscenico naturale in cui scegliere di scattare foto e/o selfie in coppia, con la propria mamma, papà, nonna, amici, con il loro fido, compagno o compagna. Tutti gli scatti dovranno inoltre avere un hashtag di riferimento obbligatorio: #unbacionelborgotermoli. All’Hotel Meridiano ore 20 evento dedicato alla “Green Economy”, conoscere le opportunità del fotovoltaico e lo scenario professionale del consulente energetico. Durante l’incontro informativo sono forniti approfondimenti su: attuale scenario ambientale, mercato del fotovoltaico, come aumentare la conoscenza dell’imminente apertura del libero mercato energetico, come diventare cittadini attivi nella lotta ai cambiamenti climatici, come intraprendere una carriera da consulente energetico nel mercato delle rinnovabili, quali sono le opportunità di guadagno nel mercato delle rinnovabili; nell’ottica di una promozione dello sviluppo e diffusione dell’energie rinnovabili. Giovedì di degustazione con le specialità molisane al pizzeria cavatelleria La Quercia. Dalle 19.30 oltre a preparare direttamente in sala la pasta di salsiccia che si potranno gustare come seconda portata, gli “Amici del folk” ci allieteranno con dei canti tradizionali dal vivo per rivivere l’allegria che regnava in una giornata tipica degli inverni Molisani. Ma la serata sarà ancora più ricca: infatti avremo la possibilità di gustare anche i liquori artigianali di “Belmonte” di Montenero di Bisaccia.

PROSSIMI EVENTI

Il 7 febbraio torna Senza Limiti 2000 a Campodipietra con esperienze di allenamento body, mind e food dalle 9 mentre al Liceo Galanti torna il “Progetto Martina” per parlare ai giovani dei tumori. L’8 febbraio trekking al tramonto con cena finale al Casale Maginulfo di Roccamandolfi (info 3391962870). Per il teatro l’8 e 9 doppio appuntamento a Teatro Savoia con lo spettacolo “Famiglia” così come al Teatro del Loto il 9 ci sarà Enzo Luongo e Pippo Venditti in “Moli land – anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano”. “Percorsi di memoria”, laboratorio fotografico di Alessandro Pace e Lello Muzio l’8 e 9 febbraio all’ACF “Sei Torri”. Per gli amanti del tango l’8 c’è La Pequeña, Milonga alla Piana dei Mulini. Alla Nuova Cliternia di Campomarino il 9 febbraio appuntamento con “Impariamo a fare il formaggio” dalle 10 alle 13 (prenotazione al 348.5921343). Laboratorio metodo grafomotorio per bambini da 4 a 6 anni il 14 febbraio lezione di prova gratuita in Contrada Macchie 21 a Campobasso (iscrizione entro il 13 febbraio al 333.2180485). Dal 12 al 16 febbraio Molise in Fiera a Termoli presso la piazza Giovanni Paolo Secondo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Arriva Campobasso in love il 13 e 14 mentre per Serate Galanti, lezioni concerto degli alunni di strumenti Liceo Musicale Statale Galanti di Campobasso prossimo appuntamento per il 20 e 27 febbraio con “A tema di danza”. Dal 21 al 24 in Piazza Municipio 37 a Bonefro “Corso di potatura: tre giorni di saggezza rurale in Molise” (info I viaggi dell’origano 338.7816835). Giullari di Spade, musica e spettacolo il 23 febbraio ore 17 in Piazza Municipio a Campobasso.

