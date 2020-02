I principali eventi in Molise di venerdì 7 febbraio 2020: trio jazz al Drop, polenta e altre specialità da gustare a Campobasso e Venafro, ciaspolata a Capracotta

CAMPOBASSO – Venerdì 7 febbraio con nuovi eventi in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata odierna partendo da Campobasso. Prosegue “Giornata della Memoria” la mostra storico-documentaria presso l’Archivio di Stato dalle ore 9:00 alle 17:00. A Casa del Popolo presentazione del docufilm ““Le terre di tutti”, progetto nato dalla collaborazione delle Brigate di Solidarietà Attiva con Emidio di Treviri (18.30). Songs without words al Drop con il trio jazz formato da Gianni vicedomini al piano, Ivano Sabatini al contrabbasso e Donato Cimaglia alla batteria. A Il Pozzo dei Rospi wine bar and store aperitivo, degustazioni a base di pane e olio extravergine di oliva dalle 19.30 mentre al Kudetà aperitivo cenato con assaggio di spaghetto al pomodoro e pannocchie, gambero lardellato, insalatina di mare, crostino con baccalà mantecato accompagnato da Fizz al Bergamotto (18.30). Torna l’appuntamento del venerdì al Bar Dieffe con Friday Night mentre al Ristorante I due fuochi “Delizie in tavola” con polenta con porcini e salsicia sbriciolata abbinata al Morellino di Scansano.

Torna Senza Limiti 2000 a Campodipietra con esperienze di allenamento body, mind e food dalle 9 mentre al Liceo Galanti torna il “Progetto Martina” per parlare ai giovani dei tumori. A Capracotta, in località Prato Gentile prima della due giornate dedicata alla ciaspolata notturna (iscrizioni entro il 6 febbraio ore 20 al 3287639268). A Venafro cena con lo chef a base di tartufo bianco (info e prenotazione whatsapp al 338.3259768).

A Termoli fino al 15 febbraio l’evento “Kiss me nel borgo – #unbacionelborgotermoli“, saranno posizionati in forma temporanea all’interno del borgo federiciano di Termoli, 4 “segnaletiche d’amore” nei punti più romantici e panoramici dello stesso, per poter immortalare il bacio più bello dove i turisti e termolesi potranno godere anche di un magnifico palcoscenico naturale in cui scegliere di scattare foto e/o selfie in coppia, con la propria mamma, papà, nonna, amici, con il loro fido, compagno o compagna. Tutti gli scatti dovranno inoltre avere un hashtag di riferimento obbligatorio: #unbacionelborgotermoli. A Via Firenze Friday special sound Ark aka Sonny (dalle 19) mentre al Dickens pub new prima serata del 2020 con la rock live band Hills to the Sea.

PROSSIMI EVENTI

L’8 febbraio trekking al tramonto con cena finale al Casale Maginulfo di Roccamandolfi (info 3391962870) mentre a Capracotta in località Prato Gentile ciaspolata guidata in notturna per osservare il cielo invernale e per imparare a riconoscere alcune stelle e costellazioni e godere del paesaggio innevato (iscrizione obbligatoria al 3287639268 entro le ore 20 di venerdi 7 febbraio). Per il teatro l’8 e 9 doppio appuntamento a Teatro Savoia con lo spettacolo “Famiglia” così come al Teatro del Loto il 9 ci sarà Enzo Luongo e Pippo Venditti in “Moli land – anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano”. “Percorsi di memoria”, laboratorio fotografico di Alessandro Pace e Lello Muzio l’8 e 9 febbraio all’ACF “Sei Torri”. Per gli amanti del tango l’8 c’è La Pequeña, Milonga alla Piana dei Mulini. Alla Nuova Cliternia di Campomarino il 9 febbraio appuntamento con “Impariamo a fare il formaggio” dalle 10 alle 13 (prenotazione al 348.5921343). Laboratorio metodo grafomotorio per bambini da 4 a 6 anni il 14 febbraio lezione di prova gratuita in Contrada Macchie 21 a Campobasso (iscrizione entro il 13 febbraio al 333.2180485). Dal 12 al 16 febbraio Molise in Fiera a Termoli presso la piazza Giovanni Paolo Secondo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Arriva Campobasso in love il 13 e 14 mentre per Serate Galanti, lezioni concerto degli alunni di strumenti Liceo Musicale Statale Galanti di Campobasso prossimo appuntamento per il 20 e 27 febbraio con “A tema di danza”. Dal 21 al 24 in Piazza Municipio 37 a Bonefro “Corso di potatura: tre giorni di saggezza rurale in Molise” (info I viaggi dell’origano 338.7816835). Giullari di Spade, musica e spettacolo il 23 febbraio ore 17 in Piazza Municipio a Campobasso. Dal 20 al 28 febbraio all’Incontreria Il Ponte di Bojano “Lucia”, mostra percorso di lettura.

