REGIONE – Mercoledì 8 giugno 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Fino al 26 giugno 2022 presso la Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, la mostra antologica “Segni, colori e forme nel nuovo millennio” dell’artista molisano Antonio Corbo. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso che accompagni il visitatore alla scoperta e alla comprensione dei principali filoni di ricerca perseguiti dall’artista nel corso della sua carriera. In particolare: Estetica Paradisiaca, Primordialità, Teorie del cosmo, Sublime e Introspezione. Una distinzione, dunque, di tipo contenutistico dalla quale emergeranno anche le differenti tecniche pittoriche impiegate dal maestro.

Fino all’11 settembre 2022,nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

GLI ALTRI EVENTI DELL’8 GIUGNO

A Campobasso, per il Festival dei Misteri, alle ore 18.00, presso il Museo dei Misteri in via Trento, si terrà l’incontro “Paolo Saverio Di Zinno e i suoi Misteri”. È fissato, invece, alle ore 18.30, l’appuntamento di “Ti racconto un Libro” presso la Sala Cinema Alphaville in via Muricchio, con Paola Malanga che, insieme alla giornalista Rai Chiara Balestrazzi, presenterà il suo libro “Il cinema di Truffaut”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 giugno

Alle ore 18.30 nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso Lorenzo Marone presenterà Le madri non dormono mai.

11 giugno

Trekking all’alba a Montagnola Molisana. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 328 763 9268,

Trekking a Civitelle Frosolone: tra storia, colori e panorami stupendi. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 328 763 9268 oppure 3473021999.

12 giugno

Trekking a Campo dell’Arco. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 328 763 9268 oppure 3473021999.

Festa Patronale di Sant’Antonio da Padova a Ferrazzano.

13 giugno

Festa Patronale di Sant’Antonio da Padova a Ferrazzano.

14 giugno

Elena Stancanelli, scrittrice e giornalista, alle ore 18.30 nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, presenterà Il Tuffatore

16 giugno

Alle ore 21.00 prede il via il Festival dei Misteri di Campobasso: sul palco di Piazza della Vittoria, concerto di Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble – “La Zampogna fra Tradizione e Modernità”

17 giugno

A Termoli, alla libreria Il vecchio e il mare, presentazione del romanzo Il ladro di Istanti di Angelisa Loschiavo.+

21 luglio

Il “Back to the Future Live Tour” di Elisa farà tappa a Campobasso, nell’area dello Stadio di Contrada Selvapiana.