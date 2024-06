A Termoli la data zero del tour estivo dei Pooh; a Campobasso la mostra fotografica “Stardust” e “Misteri e demoni dell’arte”

REGIONE – Sabato 8 giugno 2024 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 16 giugno 2024 mostra fotografica “Stardust”, curata da Mino Pasqualone, che si terrà presso gli spazi espositivi del Circolo Sannitico di Campobasso.

Fino al 30 giugno “Misteri e demoni dell’arte”, mostra di Nino Praitano presso gli spazi espositivi della Fondazione Molise Cultura a Campobasso.

GLI ALTRI EVENTI DELL’8 GIUGNO

Concerto dei Pooh a Termoli: I biglietti per assistere agli eventi possono essere acquistati on line sui circuiti Ticketone e Ciaotickets oppure presso i rivenditori autorizzati.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 giugno

Prima giornata nell’antico borgo di Civitacampomarano della nuova edizione del Festival internazionale CVTà Street Fest.

15 giugno

Festa Patronale SS. Martiri Nicandro, Marciano e Daria a Venafro.

Prosegue nell’antico borgo di Civitacampomarano della nuova edizione del Festival internazionale CVTà Street Fest.

16 giugno

Festa del Pane in onore di Sant’Antonio e del Sacro Cuore a Gildone.

Ultimo giorno nell’antico borgo di Civitacampomarano della nuova edizione del Festival internazionale CVTà Street Fest.

17 giugno

Alle 20 Clementino in concerto a Venafro con la sua live band.

22 giugno

Alle 21.30, al Festival dell’arena del Mare, a Termoli, si ride con Valentina Persia e Andrea Perroni.

23 giugno

Party letterario alle 18, al Central PETacciato.

28 luglio

Gigi D’Alessio in concerto all’Area Selvapiana di Campobasso per una tappa del suo “Gigi – Uno come te – L’emozione continua”.

29 luglio

Nel Borgo antico di Termoli al via la quarta edizione (proseguirà fino al 2 agosto) di Alta Marea Festival.

Concerto di Achille Lauro a Termoli. I biglietti per assistere agli eventi possono essere acquistati on line sui circuiti Ticketone e Ciaotickets oppure presso i rivenditori autorizzati.

10 agosto

Tony Effe e The Night Skinny arrivano al Sabbie Mobili Festival. Appuntamento il 10 agosto a Petacciato Marina.

11 agosto

Al Teatro Verde di Termoli, alle ore 21, Angelo Duro porta in scena “Sono cambiato”.