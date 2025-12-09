Eventi in Molise di oggi 9 dicembre 2025: tra arte e cultura

Da
Marina Denegri
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Eventi culturali e istituzionali tra presepi artigianali, mostre d’arte e convegni giuridici a Campobasso, Bagnoli del Trigno e Termoli

XV mostra presepe bagnoli del trigno

REGIONE – Il 9 dicembre si apre con un ricco ventaglio di appuntamenti culturali e istituzionali in Molise. Molisenews24.it ricorda che tra arte, tradizione e approfondimento giuridico, la giornata offre occasioni preziose per vivere il territorio. A Campobasso prosegue l’esposizione dei presepi artigianali a Palazzo San Giorgio, mentre a Bagnoli del Trigno si rinnova la magia della XV Mostra del Presepe. A Termoli, il MACTE ospita la mostra “Scollamenti”, un percorso curatoriale firmato da Caterina Riva.

Spazio anche al dibattito: all’Auditorium ex Gil di Campobasso, il convegno “Decreto Salva Casa e Legge Delega” riunisce esperti del settore per un confronto tra architetti e giuristi.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 9 DICEMBRE

Alll’Auditorium ex Gil di Campobasso il convegno “Decreto Salva Casa e Legge Delega” riunisce architetti e giuristi.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 dicembre

Alle 16.30 letture di Natale alla Biblioteca Comunale di Vinchiaturo.

14 dicembre

Mercatini della creatività a Bonefro.

Alle 18.30 all Teatro Savioia di Campobasso l’Orchestra Sinfonica del Molise proporrà le colonne sonore.

Alle 18 all’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli in scena la commedia dialettale “Ogni cas te nu pange rottg”.

All’Auditorium di Palazzo ex Gil a Campobasso andrà in scena Robotshow Italia.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il concerto “The Beatles sinfonico”.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Natale per caso.

21 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

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