Eventi in Molise di lunedì 9 marzo 2020: l’emergenza Coronavirus ha portato all’annullamento della programmazione, sguardo a quelli futuri

CAMPOBASSO – Lunedì 9 marzo nuovi appuntamenti in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata di oggi. A Campobasso presso la Galleria Gino Marotta – Aratro Unimol prosegue la mostra “Vedere il Paesaggio” omaggio ad Antonio Pettinicchi, uno dei più importanti artisti nati in Molise nel secondo Novecento. Mostra visitabile su prenotazione. Presso la sala costitusione della Provincia di Campobasso dati pubblici ed in formato open, rendicontazione rispetto alle scelte progettuali ed esecutive, chiarezza e trasparenza nell’amministrazione degli enti, superamento delle lungaggini burocratiche: queste le richieste dei team ASOC molisani alle pubbliche amministrazioni locali. L’evento è stato rinviato.

PROSSIMI EVENTI

Il 14 e 15 marzo percorso formativo per migliorare la tecnica e abilità su terreno di misto/dry/ghiaccio con particolare riferimento alla tecnica di piolet traction con la guida alpina Riccardo Quaranta (1° giornata sul Matese, 2° sul Mainarde). Cinque appuntamenti con “Vivere con cura” alla Bibliomediateca comunale dopo quello del 21 febbraio ci saranno quelli del 6 (rinviato) e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 10 maggio (ingresso libero). Escursione di Pasquetta alla Montagnola Molisana – Civitanova Del Sannio (IS) immersi nella natura, tra faggi, rocce, e punti panoramici bellissimi il 13 aprile 2020. Escursione il 22 marzo nella riserva MaB Unesco Collemeluccio nel territorio di Pescolanciano. L’8 marzo all’Hosteria lu vic p’ dent di Bojano per la Festa della Donna la musica de I Much More Than Duo (Erika Petti e Gianluca Vergalito) mentre per gli amanti del trekking c’è quello alla conoscenza dei geositi della Montagnola Molisana. Camminata Rosa l’8 marzo dalle 8.30 a Termoli (partenza Piazza Vittorio Veneto), a Bonefro “Fotografia al femminile” nella sala consiliare (dalle 18) mentre a Termoli “Street Workout Termoli” dalle 10. Il 4 aprile arriva Walkzone a Termoli, percorrendo il lungomare. Il 15 marzo al Bosco Corundoli Montecilfone “Passeggiata con la Poiana” (info prenotazioni 348.5921343 e 333.1440447).



