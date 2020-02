I principali eventi in Molise di lunedì 10 febbraio 2020: si parla di minoranze linguistiche a Campobasso, favole a Carnevale a Montegano

CAMPOBASSO – Lunedì 10 febbraio con nuovi eventi in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata odierna partendo da Campobasso. Prosegue “Giornata della Memoria” la mostra storico-documentaria presso l’Archivio di Stato dalle ore 9:00 alle 17:00. Presso la Sala Convegni Hotel San Giorgio dalle 17.30 appuntamento con “Le minoranze linguistiche in Molise: i paesi croati”. Relatore Giovanni Piccoli (storico e linguista) e Vincenzo Lombarti (etnomusicologo e direttore degli archivi di Stao di Campobasso e Isernia).

A Termoli fino al 15 febbraio l’evento “Kiss me nel borgo – #unbacionelborgotermoli“, saranno posizionati in forma temporanea all’interno del borgo federiciano di Termoli, 4 “segnaletiche d’amore” nei punti più romantici e panoramici dello stesso, per poter immortalare il bacio più bello dove i turisti e termolesi potranno godere anche di un magnifico palcoscenico naturale in cui scegliere di scattare foto e/o selfie in coppia, con la propria mamma, papà, nonna, amici, con il loro fido, compagno o compagna. Tutti gli scatti dovranno inoltre avere un hashtag di riferimento obbligatorio: #unbacionelborgotermoli.

Favole a Carnevale per la rassegna Nati per leggere “Borghi della Lettura” a Montagano. Letture per l’infanzia rivolte a bambini accompagnati da genitori, nonni, zii presso l’ex scuola elementare in via Pozzo Vecchio (17.30).

PROSSIMI EVENTI

Laboratorio metodo grafomotorio per bambini da 4 a 6 anni il 14 febbraio lezione di prova gratuita in Contrada Macchie 21 a Campobasso (iscrizione entro il 13 febbraio al 333.2180485). Dal 12 al 16 febbraio Molise in Fiera a Termoli presso la piazza Giovanni Paolo Secondo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Arriva Campobasso in love il 13 e 14 mentre per Serate Galanti, lezioni concerto degli alunni di strumenti Liceo Musicale Statale Galanti di Campobasso prossimo appuntamento per il 20 e 27 febbraio con “A tema di danza”. Dal 21 al 24 in Piazza Municipio 37 a Bonefro “Corso di potatura: tre giorni di saggezza rurale in Molise” (info I viaggi dell’origano 338.7816835). Giullari di Spade, musica e spettacolo il 23 febbraio ore 17 in Piazza Municipio a Campobasso. Dal 20 al 28 febbraio all’Incontreria Il Ponte di Bojano “Lucia”, mostra percorso di lettura.

