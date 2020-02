Nel programma eventi del fine settimana del 22 e 23 febbraio 2020 in Molise: i principali appuntamenti del Carnevale in primo piano

CAMPOBASSO – Nuovo fine settimana di eventi in Molise in questo 22 e 23 febbraio 2020. Andiamo a vedere i principali partendo da Campobasso dove alla Galleria Gino Marotta – Aratro Unimol prosegue la mostra “Vedere il Paesaggio” omaggio ad Antonio Pettinicchi, uno dei più importanti artisti nati in Molise nel secondo Novecento. Spazio alla musica al Teatro Savoia con le più belle melodie di Astor Piazzolla suonata dai Triosfere in “Oltre il cielo di Buenos Aires” (18.30). All’Auditorium del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso in scena l’opera comica in un atto di Gaetano Donizetti “Rita” (18). Festa di Carnevale in Maschera al Grand Hotel Risorgimento mentre L’era glaciale ospita una serata di Carnevale per grandi e piccini. Al Blow Up ospiti i The Broozers live (21.30), al Plaza Café “Drink e music”, al Safarà “Pull up Saturday” Reggae Night. Si balla all’Invidia show club con Netflix Carnival Secret Guest.

La domenica si apre a Castello Monforte dove dalle 10.30 per Progetto 136 ci sarà “A colazione da Cola” mentre al Manipura Centro Yoga “Respirazione ed automassaggio” (10.30). Dalle 13 alle 19 apertura del Museo Pistilli. Giullari di Spade, musica e spettacolo alle ore 17 in Piazza Municipio così come allo stesso orario la Polifonica Monforte in “La Mesajola – il Carnevale dei 12 mesi“. A Fisiotech “Group Cycling Special Class in Mirror of the Heart 2.0 (16) mentre “Amor vincit Omnia”, seminario esperenziale a Corpus Studio-Yoga & Mind (16.30). Al Teatro Savoia omaggio a Ennio Morricone per la regia di Annarita Del Pian (20) alla sala del Teatro Dopolavoro Ferroviario alle 18.30 V° Rassegna Nazionale de “Il Teatro e la Musica dei DLF” in Molise Star Parare a cura di Louis Mr. Jazz.

Passiamo a Isernia con la lezione dimostrativa di Nordic Walking a Le Piane dalle 13.30 mentre si balla al Roof Club con Musicology ep. 4. La domenica invece a Klés Five dalle 18 Carnival do Kles Five con tanta musica da ballare e cantare con dj Ryan Elia.

Alla libreria Fahrenheit di Termoli gruppo di lettura su “Il senso di una fine” di Julian Barnes (traduzione di Susanna Basso, edito da Einaudi) e il film tratto dal libro, “L’altra metà della storia” di Ritesh Batra (17). Aperitivo letterario al Ristorante Agora, festa di Carnevale in Piazza Insorti d’Ungheria con i Cartoon Cover Band (22). Carnival Party sia al MelaGodo Disco Club che a Il Tempo Sospeso. La domenica si balla con la serata al Tropicana latin club ispirata al Carnevale.

A Venafro sabato l’Enoteca Roccon ospita “Venafro a mano armata” con djset di Gaetano Galasso dalle 22 e le colonne sonore poliziotteschi anni 70 con ospite speciale al modella Rossella Formicola. Laboratorio per creare la propria maschera di Carnevale a Castello Pandone (16). Domenica invece Carnevale in Piazza Porta Nuova dalle 15.30.

ALTRI EVENTI DI SABATO 22 FEBBRAIO

Fino al 28 febbraio all’Incontreria Il Ponte di Bojano “Lucia”, mostra percorso di lettura. Dal 21 al 24 in Piazza Municipio 37 a Bonefro “Corso di potatura: tre giorni di saggezza rurale in Molise” (info I viaggi dell’origano 338.7816835). Il 22 dalle 20.30 a Bagnoli del Trigno Carnevale al Calice Rosso con musica, balli e spettacolo di magia con Antonio Colonnesi. A Cercemaggiore sfilata dei carri allegorici dal primo pomeriggio. Al Ristorante La Roccia di Oratino Festa di Carnevale il 22 con cena completa e musica con dj Francesco Iannantuono e dj Nunzio Di Palma. Carnevale Cercese sabato con la Bassa Musica “Città di Molfetta”. A Vinchiaturo “Pezza de Casce 2020” dalle 12 e a Le 4 Vianove con il Carnival Party, festa in maschera. X edizione del Carnevale dei Matriciani il 22, 23 e 25 febbraio. Si balla al Times Square di Ripalimosani con il sabato latino a cura di Gianluca d’Ottavio e Carnevale brasiliano a Coriolis by Eden. A Macchia Valfortore Carnevale con sfilata in maschera dalle 18. Carnevale di Larino presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro romano e di Villa Zappone con visite guidate e laboratori didattici anche il 23, 29 febbraio e 1° marzo. Cena di Carnevale alla Variante Esterna in località Bagnoli del Trigno. Carnevale campomarinese 2020 a Casale Madonna Grande di Campomarino con “Un carnevale da teatro – le maschere a convegno” (19) mentre alla palestra comunale di Carovilli, Festa di Carnevale. Carnevale di Zeza a Castropignano (16) e Festa di Carnevale all’Auditorium Comunale di Fornelli (16). A Larino visite guidate Parco Archeologico Anfiteatro romano e Villa Zappone e Carnevale. Sfilata in maschera a Macchia Valfortore (19) e sfilata dei carri lungo Via Orto la Corte dalle 15 a Montefalcone nel Sannio.

ALTRI EVENTI DI DOMENICA 23 FEBBRAIO

Trekking Day dalle 08.30 al Castello di Roccamandolfi con escursione panoramica alla volta dell’Area Naturalistica Torrente Callora. A Ripalimosani Mascherata 2020 con “A fèmmene kkiu bbèlle”, spettacolo itinerante per le vie del paese della mattina e nuovo appuntamento con il karaoke al Times Square. A Montenero di Bisaccia Mascherata in Piazza con Paky & Baby dalle 15 a Scapoli c’é la Raviolata. Festa di Carnevale al Palasport Comunale di Vinchiaturo dalle 17 alle 20. Laboratorio creativo “the mask” a Palazzo Norante Campomarino (16) e Carnevale dei Mesi a Cercepiccola. Festa in maschera collese a Colli a Volturno mentre a Ferrazzano “E pensare che ero partito così bene…” per la XII stagione teatrale Loto. A Larino altra giornata con visite guidate, Carnevale e laboratorio didattico (10). Nel Matese ciaspolata Baita La Gallinola a cura di MoliseExplorer mentre a Montaquila in località Roccaravindola Carnevale Ravindolese 2020. A Toro la maschera de “I dodici mesi dell’anno” (16).

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.