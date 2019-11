Eventi Molise, weekend del 9 e 10 novembre 2019

Nel programma degli eventi nel fine settimana del 9 e 10 novembre l’antica fiera di San Leonardo, Neri Marcorè a Campobasso e diversi eventi enogastronomici

REGIONE – Nuovi eventi nel fine settimana in Molise in questo 9 e 10 novembre. Andiamo a vedere i principali appuntamenti previsti nei vari comuni tra fiere, mostre, eventi enogastronomici, teatro e musica.

SABATO 9 NOVEMBRE

Partiamo da Campobasso con la presentazione del romanzo di Cecile Bertod “Niente di serio, almeno credo” presso la Libreria Giunti delle ore 17. Sempre nel pomeriggio troveremo l’open day dell’Università eCampus presso il Consorzio di Libere imprese dalle ore 17. Al Teatro Savoia alle 21 Ada Montellanico Quartet con Ada Montellanico voce, Enrico Zanisi pianoforte, Jacopo Ferrazza contrabbasso e Alessandro Paternesi batteria. Ricordiamo le mostre di Giuseppe Passarella (Palazzo ex GIL), così come quella di Dante Lorusso alla Galleria Marotta

A Colli a Volturno si svolgerà l’Antica Fiera di San Leonardo – Sui passi dei Sanniti mentre a Ferrazzano Loto Link Festival – Torno al nido…e altre titine alle ore 20:30. Per il sabbado del villaggio, incontri culturali presso la conferenze dell’ex municipio di Frosolone proiezione del film Pulp Fiction mentre a Gildone c’è della 19 Il Giro di San Martino, un evento che mira a riscoprire la tradizione della festività di San Martino, degustando piatti tipici gildonesi ed ottimo vino, all’interno di 8 cantine allestite per l’occasione lungo il caratteristico centro storico del paese. A Isernia convegno «Sismabonus ed Ecobonus, cosa prevedono e come richiederli» dalle 9.30. A Radici nella terra laboratorio di narrazione ed esplorazione della preistoria alle 17 mentre prosegue il Trunk Tour “Banca del cuore”. In serata al Black & White party dance con preserata Karaoke.

A Guardiaregia dalle 19 si svolgerà la 9° edizione di cantine di…vine, un percorso enogastronomico strutturato all’interno del nostro fantastico centro storico. A Rotello presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli (ore 19) concerto Da Roma a Buenos Aires.

A Termoli prosegue la mostra di pittura al Castello Svevo “Archetyp’Art Mundo” di Helena Manzan mentre dalle 19.30 a Ciucculatera serata dedicata a porchetta e pampanella. A Venafro presegue la mostra antologica su Richard Demarco, degustazioni di vino novello, castagne, arrosticini pecora, salumi e formaggi locali a La Bottega dei Sapori e inaugurazione della mostra personale dalle 18 di Michelangelo Janigro alla Palazzina Liberty.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

A Campobasso c’è Neri Marcorè che al Teatro Savoia porterà “Le mie canzoni altrui” inaugurando la Stagione Teatrale della Fondazione Molise Cultura e tornando sui primi passi della sua carriera con un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop (21.30). Primo appuntamento con il Movimento nel suono a cura dell’ASD Dance Art Campobasso dalle 17. A Campomarino in piazza Madonna Grande VII Festa d’autunno dalle 15.30 mentre a Carovilli “Castagnata al bivacco San Mauro” con visita a i resti della suggestiva “Chiesa Ammond” e degustazione di caldarroste, vino bianco e pancetta (raduno in Piazza Municipio alle 8.15).

All’Oasi LIPU di Casacalenda “Che albero è questo” (10.30) mentre prosegue l’antica fiera di San Leonardo a Colli a Volturno così come a Ferrazzano il Loto Link Festival. Passeggiate e letture in montagna dalle 9 a Frosolone con “Libri tra gli alberi” mentre a Guardiaregia altra giornata con cantine di…vine. A Termoli mostra di pittura al Castello Svevo “Archetyp’Art Mundo” di Helena Manzan mentre a Vinchiaturo presso Largo San Martino dalle 9.30 ci sarà la 69ma Giornata del Ringraziamento.

A Venafro presegue la mostra antologica su Richard Demarco e mostra personale dalle 18 di Michelangelo Janigro alla Palazzina Liberty.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.